Kreplak cruzó a Macri por haberse vacunado en Estados Unidos: "Exhibe privilegios"

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, criticó este lunes al expresidente Mauricio Macri por haberse vacunado contra el coronavirus en Estados Unidos.

"Nuevamente vemos la falta de empatía y de lejanía con el pueblo. Mientras algunos se inscriben, esperan su turno y se vacunan cómo ya lo hicieron más de 2 millones de mayores de 60, otros lo hacen exhibiendo privilegios de manera descarada. De esto tampoco el pueblo se olvida", sentenció el funcionario bonaerense en redes sociales.El líder de Juntos por el Cambio informó que recibió la monodosis del compuesto de Johnson durante su estadía en Miami tras participar del foro "Defensa de la Democracia en las Américas"."Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", detalló Macri en su cuenta de Facebook.Kreplak insisitó que "uno quiere líderes que se parezcan a su pueblo, que tengan su misma vida", por lo que enfatizó al referirse al expresidente: "Tiene muchísimos privilegios y no tiene ningún descaro en mostrarlos".Las críticas del funcionario bonaerense coinciden con las postuladas por el senador por Mendoza e integrante del interbloque opositor, Julio Cobos."Él había dicho que se iba a vacunar acá cuando le corresponda", remarcó legislador radical para luego continuar: "Cuando uno está en política y dice una cosa, hay que sostenerla".