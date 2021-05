Ratifican la condena millonaria contra Luis Etchevere por fraude financiero

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó este miércoles la condena contra el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevere, y sus hermanos, Arturo, Juan Diego al igual que su madre, Leonor María Madgalena Barbero Maciel, al pago de una multa millonaria de 500 mil dólares por delítos de "falsa declaración cambiaria" e "incumplimiento de la finalidad específica" de un préstamo bancario en moneda extranjera.

El fallo de los vocales Mateo Busaniche, Cinthia Gómez y Beatriz Aranguren tuvo lugar tras rechazar la apelación que interpuso el abogado defensor Rubén Pagliotto, también recayó sobre sobre la firma Las Margaritas S.A.La causa se inició en octubre de 2014 tras la denuncia que presentó Dolores Etchevere, en su calidad de accionista de la firma ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por una trasacción de dos préstamos del Banco Itaú por 200 mil dólares y otro, por 50 mil dólares, en agosto de 2011, solicitados por la compañía, cuya presidenta era Barbero Maciel.A fines de 2020 la Unidad de Información Financiera (UIF) se sumó como querellante por “negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública” impulsada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en 2016. En este sentido, desde el organismo se apuntó la investigación por considerar la dicha maniobra como "delito precedente de lavado de activos", tal cual lo indican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).El crédito por 900 mil pesos que solicitó el establecimiento rural “Las Margaritas S.A.”, propiedad de la familia Etchevehere en la provincia de Entre Ríos, fue enmarcado dentro de la Ley 26.509 que creó el programa de “Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios”, destinado a ayudar a los agricultores familiares en estado de emergencia.La Resolución del BNA, publicada el 7 de septiembre de 2016, manifiesta que la transferencia era necesaria para “solventar los gastos de los daños materiales sufridos en consecuencia del estado de emergencia agropecuaria, así como cubrir los costos de la producción de la campaña” de la estancia del tambien ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA).Sin embargo, Kalbermatten advirtió en su denuncia que, según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “se debe entender por `agricultor familiar´ a aquel que vive de su producción, es decir, para los cuales su producción representa su única fuente de ingresos, por lo tanto reviste de un carácter vital” y por ende, la familia Etchevehere no aplicaría como beneficiario del préstamo, ya que acumula un paquete accionario en distintas sociedades y asociaciones que demostrarían que sus ingresos agropecuarios no serían su única fuente de ingresos.