Juana Viale contó qué le contestó Alberto Fernández cuando lo invitó a La Noche de Mirtha Legrand

Juana Viale aseguró que su producción intentó comunicarse con varios funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Los mismos no aceptaron la propuesta porque, según sostuvieron desde el oficialismo, “tienen una agenda complicada por ser Gobierno”

La conductora de “La Noche de Mirtha Legrand” contó que le pidió al presidente Alberto Fernández participar en su ciclo en más de una ocasión. “Yo le escribí el año pasado, me contestó y me dijo ‘estemos en contacto’, que habláramos más adelante. Después le volví a escribir y no me contestó. Bueno, no sé, el silencio es como”, señaló la nieta de la diva televisiva al remarcar que “le encantaría tener un mano a mano con él, más después de toda esta gira que hizo”.También señaló que quiere tener en el programa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desde donde según dijeron “tenia la agenda completa”. “Hay que ver si se animan. Por ahí no vienen porque no se animan.Le tendrán miedo a la persona que tienen enfrente”, chicaneó Viale.