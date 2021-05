El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, manifestó hoy que la fiscalización y las decisiones de las vías navegables "tienen que estar bajo el control de la sociedad argentina y de su Estado" y consideró que "no pueden quedar a la decisión de un privado".sostuvo el mandatario bonaerense en declaraciones a radio La Red en referencia al Canal Magdalena y el corredor fluvial Paraná.En ese sentido, afirmó que "después las tareas de dragado dependerá si hay empresas nacionales o con capacidades porque eso hay que hacerlo mañana" y señaló que "sin duda el Estado tiene que tener el control completo y absoluto de sus vías navegables".Kiciloff manifestó la necesidad de que el Estado nacional tome el control de una vía estratégica para el comercio exterior argentino.remarcó.Asimismo, señaló que "después si una tarea la realiza un privado o el propio Estado, tienen que estar sujetos a control y a decisiones del Estado" y "no pueden quedar a la decisión de un privado".mencionó a modo de ejemplo.El mandatario bonaerense manifestó que "todo eso indudablemente lo tiene que tener el Estado Argentino" y sostuvo que "por eso me parece muy bien la decisión del presidente Alberto Fernández, de hacernos participar a los gobernadores que entendemos en estas cuestiones y que involucran a nuestras provincias".En este sentido, dijo que la provincia de Buenos Aires con el Canal Magdalena, y la redistribución de las cargas de los puertos "se juega muchísimo su futuro también productivo".En ese contexto, explicó que "no es que no se pueda delegar la construcción", sino "hacia donde va ese kilómetro de ruta, qué calidad tiene y quién la usa. Ahí hay que hacer un avance muy fuerte en el control y las decisiones" concluyó.