Lacalle Pou sobre el pedido de refugio de Pepín Rodríguez: "Si cumple con determinados requisitos, se le concede, si no, no

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, advirtió este martes que la aprobación del pedido de asilo político en aquel país solicitada por el operador judicial de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez "Pepín" Simón", no depende del ejectivo local y que sólo se brindará si "cumple con determinado requisitos".

Asimismo, podrá interponer conjuntamente y en forma subsidiaria un recurso jerárquico que será resuelto por el Poder Ejecutivo.

"La decisión de conceder el asilo no es una medida “discrecional” que dispone el Presidente. Si cumple con determinados requisitos, [se le concede]; si no, no”, subrayó el mandatario en diálogo con LaDiaria.De acuerdo a la información que brindó el sitio uruguayo, la cancillería recibió el pedido de Rodríguez este martes en horas de la mañana, y formalmente se trata de una solicitud de refugio, dado que se encuentra en Uruguay y, de hecho, tiene residencia en el país."Ahora, la Comisión de Refugiados (CORE) tiene 90 días para responder, y en ese lapso Pepín adquiere la calidad de solicitante de asilo. Si bien esto no impide que sea extraditado, raramente eso sucede", detalló el portal.La Ley sobre Refugio Nº 18.076 creó la Comisión de Refugiados (CORE), el organismo estatal encargado de determinar la condición de refugiado. La Secretaría Perrpanente de la CORE es el organismo que se encarga de recibir y analizar las soltcitudes de asilo en el país."La autoridad que reciba la solicitud de asilo deberá remitirla a la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados dentro del plazo máximo de 24 horas", indica la guía de Ancur.La normativa uruguaya reconoce la condición de "refugiado" a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo étnico o social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de su país.También se considerará refugiado a toda persona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.Por otro lado, es un solicitante de asilo quien ha solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva.Si la CORE le reconoce la condición de refugiado, tendrá derecho a residir en forma permanente en el país.En este caso, la Dirección Nacional de Migración le otorgará un certificado de refugiado: Con dicho certificado deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Identificación Civil para tramitar la cédula de identidad para extranjeros, la que deberá ser renovada cada 3 años.Si se le deniega la condición de refugiado, podrá impugnar dicha decisión ante la CORE interponiendo un recurso de revocación. El recurso deberá ser presentado dentro de los 10 días hábiles desde el día siguiente a su notificación y para hacerlo necesitará la asistencia de un abogado.Por otro lado, podrá optar por no impugnar la decisión y permanecer en el país hasta que la resolución denegatoria quede firme. Por fuera de ese plazo, podrá regularizarse en otra condición migratoria que resulte aplicable ante la Dirección Nacional de Migraciones.