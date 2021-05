Una familia tipo necesito más de 62 mil pesos para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó en abril ingresos por $62.957,54 para no ser pobre y acceder a la canasta básica total, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El relevamiento mensual dio cuenta de un salto de 3,4% respecto a marzo y un incremento interanual acumulado de 47,8%.De esta forma un adulto necesitó $20.374,61 para lograr costear este indicador, en tanto que la canasta básica alimentaria individual se ubicó en $8.633 para no caer debajo de la línea de indigencia.En medio de la puja que se desató entre el Gobierno nacional y la Mesa de Enlace tras la suspensión de las exportaciones de la carne por 30 días, la entidad ganadera anunció un lockout con cese de comercialización durante una semana.“No puede ser que sigan avanzando con medidas que más que nada buscan distraer como objetivo final; porque vemos cosas severísimas con el aspecto sanitario, un avance sobre la justicia sin precedentes, la vuelta de una gira sin resultados, una economía descontrolada y toman estas medidas muchas veces para provocar”, cuestionó el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.Por su parte, el presidente Alberto Fernández defendió la iniciativa al advertir que "“el tema de la carne se desmadró”.“No podemos ver cómo crece el precio de la carne sin ningún justificativo", señaló el mandatario en diálogo con Radio 10, quien además no descartó la posibilidad de establecer cupos para abastecer el mercado interno o aumentar las retenciones en caso de que la suspensión a las ventas al exterior no funcione.“El stock ganadero que dejó Cristina (Kirchner) en 2015 fue de 51 millones de toneladas. Vino Macri, sacó las retenciones, abrió las exportaciones y ¿a cuánto creció el stock? El 4,9 por ciento. Abrieron todo para nada”, concluyó Fernández.