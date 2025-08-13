La inflación trepó casi 2% en julio y acumuló un alza de 36,6% interanual

Los precios subieron respecto a junio, que fue de 1,6%, y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses del año. El rubro de alimentos y bebidas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en casi todas las regiones del país. Los detalles del informe de INDEC.
