La inflación trepó casi 2% en julio y acumuló un alza de 36,6% interanual

Los precios subieron 1,9% en julio respecto a junio, que fue de 1,6%, y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses del año. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 36,6%.La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en el transporte público y en el funcionamiento de equipos de transporte personal.Sin embargo, la división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, carnes y derivados, y pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).Previamente, se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, que registró en julio una aceleración y alcanzó el 2,5%, el nivel más alto desde marzo. El alza estuvo impulsada principalmente por Restaurantes y hoteles, y por Transporte. Con este resultado, la variación acumulada en el año llegó al 18,1%, mientras que la interanual se ubicó en el 40,9%.