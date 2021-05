Espionaje ilegal: se reveló que Angelici era un asiduo visitante de Pato Bullrich

27 de enero del 2017, en su carácter de presidente de Boca Juniors Daniel Angelici visitaba a la ministra de Seguridad de la nación; Patricia Bullrich, en la víspera de un nuevo Superclásico.Según se desprende del Regístro Único de Audiencias, de carácter público, se observan más visitas de Angelici a Bullrich. La particularidad se da en aquellas que no fueron informadas y que destapó un informe de El Destape.¿Fue a ver un entrenamiento de Boca?, ¿se reunió con un representante para traer un nueve?Otras fechas en las que Angelici se juntó con Pato y son de registro público fueron el 19 de junio y el 5 de julio de 2017. ¿Cómo entra Carrió en esta historia? Junto a las denunciadoras oficiales Mariana Zuvic y Paula Oliveto, Lilita armó la denominada operación puf -basada en escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza- para intentar salvar al fiscal Carlos Stornelli de la causa de espionaje ilegal y extorsión que Ramos Padilla llevaba sobre D´Alessio.El eje es el rol del espionaje ilegal y la figura de Angelici. Su hombre en la calle 25 de mayo no era Gustavo Arribas, sino alguien mucho más operativo. El "enano" Juan Sebastián De Stéfano, director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia y quien respondía a las órdenes del Tano. En los primeros días de febrero del 2019, Angelici aparecía entre los nombres que Ramos Padilla vigilaba mientras pedía la detención del ex espía Ricardo Bogoliuk.“En lo que hace a la existencia de una supuesta ‘línea Angelici’ dentro de la AFI, a la que responderían el agente inorgánico y ex funcionario Bogoliuk y el directivo Pinamonti, que le encomendaban las tareas a D´Alessio (…),, indicó Ramos Padilla en la causa que tramitaba en Dolores.Allí también aparece otro nombre trascendente, el prefecto Pablo Pinamonti quien también desplegó tareas de espionaje ilegal sobre otros dirigentes, en especial del fútbol donde Angelici buscaba ratificar su poder fuera de la Mesa Judicial que hoy lo tiene en escena a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.De Stéfano ya había sido marcado por un agente que pidió su retiro y relató que durante el mandato de Gustavo Arribas accedía al material crudo enviado por la oficina de escuchas que estaba a cargo de la Corte Suprema y