Repro 2, Tarjeta Alimentar y bonos de Anses, ¿cómo se financian los paquetes de asistencia por coronavirus?

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves una nueva reunión del Gabinete Económico tras su gira por Europa, con una agenda multivariada en la incluyó el análisis de los paquetes de asistencia que activó el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus.

Con la ampliación de la Tarjeta Alimentar en niñas y niñas de hasta 14 años que demandó una inversión de $250 millones, y el aumento del Programa de Recuperación Productiva 2 (Repro 2), como las medidas más recientes de Anses y el Ministerio de Desarrollo Social, la definición sobre el regreso de un nuevo bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 2021) o un segundo pago del refuerzo sanitario extraodinario para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares y monotributistas A y B, vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de solvencia sin alterar las metas presupuestarias.Las primeras decisiones de aumento de gastos y resignación de ingresos por la segunda ola del COVID-19 se financiarían con el aumento de las Retenciones y el Aporte Solidario Extraordinario, indicó el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).De acuerdo al análisis presupuestario, en mayo dado al escenario sanitario, se hizo evidente la necesidad de acompañar con medidas económicas y nuevas restricciones a la circulación, de tal forma que el Gobierno encaró una política de ampliación de desembolsos sanitarios y transferencias asistenciales, que junto a la reducción del pago de ganancias personales conforman un paquete con un costo fiscal cercano a los $480 mil millones, esto es aproximadamente un 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para 2021.Así, los recursos extra provenientes de los impuestos sobre los sectores agroexportadores y sobre las personas de mayor patrimonio declarado suman 1,2% del PIB. Es decir que los mismos le proveen al Tesoro nacional en 2021 un oxígeno extra necesario para afrontar los nuevos gastos no previstos inicialmente anunciados hasta ahora, sin incrementar el déficit pautado para el año ni tener que volver a recurrir a la emisión de pesos para financiarlos.Además, los datos recopilados por IARAF sobre la ejecución presupuestaria hasta cuarto mes de año mostraron que, por un lado, no hubo un fuerte crecimiento del gasto asociado específicamente a la pandemia, y por el otro se observó una reducción de gastos en rubros relevantes para las finanzas nacionales como lo son las jubilaciones y asignaciones más los salarios públicos, que contemplando el efecto de la inflación muestran caídas reales de entre el 8% y el 10%."La combinación de estas evoluciones de ingresos y egresos observadas en el primer cuatrimestre, mostraron un escenario de cierta disciplina fiscal para 2021, cuya extrapolación anual indica un resultado primario que podría incluso resultar menos deficitario que el 4,2% del PIB presupuestado. Esto evitaría la necesidad de emitir dinero extra en los niveles del año pasado. De hecho, la autorización presupuestaria para este año de $1.200.000 millones de adelantos transitorios y transferencias de utilidades del BCRA, de los cuales hasta abril sólo se habían verificaron adelantos por $190 mil millones", apuntó el informe.Si bien este panorama logra cumplir con las metas previstas en la "Ley de Leyes" de 2021, el análisis advierte por el impacto del año electoral y posibles nuevas erogaciones productos de más cierres sanitarios."Hay que tener en cuenta que además de la pandemia, se tiene un calendario eleccionario. Como consecuencia, el escenario económico podría en los próximos meses cambiar su evolución: la evidencia reciente indica que si hay un deterioro fuerte de la actividad fruto de nuevos cierres o nuevas olas, los ingresos fiscales sufrirán nuevamente, y no puede descartarse que el gasto corrija el rumbo actual y vuelva a mostrar un salto", concluye IARAF.