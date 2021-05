Desde el espacio de Carrió toman distancia de Macri y apuntan a renovar no sólo de dirigentes sino de visiones

se refirió a la dinámica actual de Juntos por el Cambio y siguió la línea de Carrió de cancelar a Mauricio Macri como líder único, pero no sólo electoralmente sino también en términos de "visiones"

Para José Andrés de Leo, la continuidad de las restricciones“No obstante, eso no invalida que seguimos en una estrategia de improvisación y del día a día respecto de cómo llevar adelante la estrategia de la pandemia”, dijo el senador bonaerense de Juntos por el Cambio en diálogo conEl referente del espacio deen la provincia de Buenos Aires ratificó sus cuestionamientos para con las medidas dispuestas en 2020 por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus. “El sistema de fases fue absolutamente inviable dado que tres casos o tres casos menos dictaminan si un comercio cierre o no sus puertas”, señaló.A su entender, “el Gobierno ha reparado en el enorme mal manejo que ha hecho la pandemia y sus consecuencias económicas, y este año lo encuentra en la dicotomía de tener que relanzar medidas en el momento en que estamos en record de contagios y fallecidos lamentablemente”.Para De Leo,. “Esto lo único que hace es confundir a la sociedad”, sentenció el senador.Por otra parte,“Habíamos dicho que había que sostener la unidad pero también que ya no había más lideres hegemónicos en el espacio. Como presidente de la Coalición Cívica en Provincia lo expresé a principios de año y ahora lo ha expresado Lilita”, señaló.Y enfatizóAdemás, el legislador lilito puso sobre la mesa una autocrítica al señalar que “es muy importante que haya renovación no sólo de dirigentes sino de visiones” y remarcar que “Juntos por el Cambio tiene que sostener los valores pero hay que reconocer que determinados lineamientos de la gestión fueron insuficientes”.