Estudio bonaerense demostró que una dosis de Sputnik evita en un 85% la muerte por Covid

una investigación realizada por la provincia de Buenos Aires expuso el impacto en la vida real de la aplicación de una dosis de la vacuna Sputnik-V: el fármaco tiene una efectividad del 78,6% para evitar el contagio de COVID-19, del 84,7% para evitar la muerte a causa de la enfermedad y del 87,6% para reducir hospitalizaciones en personas de 60 a 79 años

En lo que configura el primer trabajo de este tipo realizado íntegramente fuera Rusia,Así lo informó la cartera sanitaria bonaerense, que explicó que "el monitoreo del impacto de las vacunas en la vida real es primordial e irremplazable como herramienta de evaluación de las estrategias de vacunación" y que por eso "el presente estudio aporta datos muy relevantes que demuestran que una dosis de Sputnik-V se asocia con una disminución significativa del riesgo de contraer infección por SARS-COV-2, requerir hospitalización y/o de fallecer por COVID-19 en la población mayor de 60 años"., agregaron.El objetivo principal fue comparar la proporción de infecciones confirmadas, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en vacunados y no vacunados, luego de los 21 días y hasta los 40 días desde la fecha de vacunación o fecha de inicio de seguimiento. Fueron incluidas las personas vacunadas desde el 29 diciembre de 2020 hasta el 21 de marzo de 2021, que no habían recibido su segunda dosis de Sputnik-V y con al menos 40 días de seguimiento. Se excluyeron las personas con antecedente registrado de infección previa por SARS-CoV-2.La cifra de personas estudiadas fue nada menos que de 186.581, todas de 60 a 79 años. Se comparó la evolución de 40.387 vacunados con la primera dosis de Sputnik V y que no recibieron la dosis 2, con la evolución de 146.194 personas no vacunadas.El estudio del Ministerio de Salud bonaerense, que encabezan, fortalece la estrategia de priorizar la primera dosis y postergar todo lo posible la aplicación de la segunda, porque evidencia que vacunando a muchas personas con la dosis 1 se descomprimen más rápido las terapias intensivas y los peligros de muerte.Un primer análisis arrojó una efectividad del 83,7% en la prevención contra infecciones confirmadas por laboratorio. Al analizar en detalle la composición y características asociadas a un mayor riesgo en ambos grupos, se encontró que el porcentaje de presencia de comorbilidades y la distribución de edades difería: el grupo de no vacunados era más joven y el de vacunados presentaba mayor número de enfermedades preexistentes.Esto motivó a realizar otro enfoque ajustando las variables e identificando un grupo de no vacunados con la misma distribución etaria, de género y de comorbilidades que terminó dando los resultados definitivos.Los resultados de este último análisis, tienen relación directa con los datos oficiales publicados en Rusia que confirmaron la eficacia del 79,4% del primer componente de la vacuna Sputnik-V y que desencadenaron el desarrollo del esquema de una sola dosis registrado como Sputnik light en Rusia y otros países.Las investigaciones realizadas en ensayos clínicos de fase 3 mostraban que la Sputnik-V tiene una eficacia del 91,4% con esquema completo de dos dosis. Este estudio de la provincia de Buenos Aires aporta información sobre el efecto en la vida real fuera de Rusia con la aplicación de una única dosis. El mismo fue enviado a una revista científica internacional para ser evaluado por pares para su publicación.