Cómo es el nuevo esquema de monotributo que prepara el Gobierno para aliviar a los contribuyentes

El Gobierno nacional ya tiene preparada una reforma integral del sistema de monotributo.El objetivo principal es dar “mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas”. Son cuatro medidas las que propone el proyecto del oficialismo: Sostener los valores mensuales, un esquema “progresivo” en la actualización de escalas, un programa específico de alivio fiscal y un régimen de regularización de deudas.También incluye la posibilidad que aquellos que se excedieron en la facturación puedan mantenerse en el esquema de pequeños contribuyentes. Esto es, aquellos cuyas facturaciones registren ingresos que no superen el monto equivalente a 1,5 veces los ingresos brutos máximos de la Categoría “K” ($5.550.000 anuales) o que el total de bienes del país y del exterior no superen el monto de $6.500.000.1-2- Un esquema progresivo de actualización de escalas, duplicando para las categorías más bajas el incremento del 35% de este año (el aumento de la categoría A es del 77% respecto de diciembre 2020).3- Un programa específico de alivio fiscal para pequeños contribuyentes, consistente en complementar, con un mecanismo simple, el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.4- Un régimen de regularización para deudas de monotributistas que permita a las y los contribuyentes adheridos al régimen regularizar su situación fiscal, permitiéndoles generar un esquema de previsibilidad económica y financiera.Por último, se crea un plan de pagos de hasta 60 cuotas con un un interés de financiación no superior al 1,5% mensual para deudores.