Vacuna COVID: llegan otras 930 mil AstraZeneca y Argentina supera así las 20 millones de dosis

Una nueva partida con 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio activo producido en la Argentina, llegarán esta tarde desde los Estados Unidos

Pese a que sin información, estadística ni argumentos muchos dirigentes políticos opositores siguen visitando canales de TV y hablan de que "no hay vacunas", las vacunas continúan llegando a la Argentina y no sólo son muchas sino que colocan al país entre aquellos que más las han recibido desde el comienzo de la pandemia.Con la llegada del vuelo AM1407, prevista para las 17.15 en el aeropuerto internacional de Ezeiza,. Los laboratorios de origen a los que el país compró o hizo acuerdo son Instituto Gamaleya (Sputnik V), Sinopharm, AstraZeneca y Covishield. También firmó un contrato con CanSino en los últimos días, pero aún no se inició la recepción de esa vacuna.El cargamento que llega hoy será el cuarto de dosis de AstraZeneca por esta vía, que se sumarán a las 843.600 dosis recibidas el 27 de mayo, a las 2.148.600 que arribaron el 31 y a las 811.000 que llegaron en la noche de este sábado, en un vuelo de la compañía Aeroméxico, directamente desde el Distrito Federal.Con esta partida, el número exacto de dosis recibidas será 20.677.145. Ese ese total,En tanto, el viernes se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis y con Cansino por 5,4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización "con carácter de emergencia" concretó el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm. Según se informó durante el fin de semana, casi el 30% de la población de todo el país ya recibió la primera dosis de la vacuna.