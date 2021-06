Tras la desmentida de Pfizer, el viernes habrá mediación entre Alberto y Bullrich por la difamación del PRO

Veremos si @PatoBullrich le dice en la cara al Presidente @alferdez que su gobierno recibió o solicitó retornos o intermediarios en la negociación con el laboratorio Pfizer.



Es fácil difamar por televisión 📺



Pidió una reunión, llegó en modo mediación.



Desmentirá a Pfizer? — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) June 14, 2021

Si bien no realizó ninguna denuncia en la Justicia, Patricia Bullrich deberá dar cuentas por la demanda del presidente Alberto Fernández ante sus acusaciones mediáticas de que el Gobierno había pedido un retorno para obtener las vacunas producidas por el laboratorio Pfizer.Ante este escenario el presidente Fernández decidió iniciarle acciones legales a Bullrich y este viernes tendrá lugar la primera audiencia de mediación."He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación", había advertido el Presidente en su cuenta de Twitter ante el intento de Bullrich de instalar una nueva operación mediática.Al respecto advirtió en declaraciones a Radio 10 que "en ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran realmente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad. Que me critiquen por las medidas que tomo es parte de la democracia que me atribuyan delitos no, porque no los cometo".