Comedores y organizaciones sociales desmienten la maniobra de Clarín contra el Mercado Central

Comedores y organizaciones sociales desmintieron este lunes una nueva fake news lanzada desde el multimedios Clarín, luego de que se haya difundido un informe donde denuncian que el Mercado Central donaba comida en mal estado

"Repudiamos el canal que vino a querer escrachar al Mercado Central. Nos sentimos muy apenados, no sólo porque nos sentimos usados sino también porque de todo lo que hablamos, lo cortaron y pusieron una parte", advirtió uno de los integrantes de la red solidaria.Durante el informe de Telenoche dado a conocer el último jueves, se acusó al centro de comercialización de Tapiales de proveer a los centros comunitarios con alimentos que "provenían de tachos de basura"."La mercadería que los puesteros reconocen que pierden valor de venta, lo entregan y eso se tralada a unos cajones verdes, no a los volquetes gigantes" para luego "procesarlos", explicó el diácono de la Diócesis de Quilmes, Ricardo "Ricky" Carrizo."Esas imágenes de cajones verdes que usan acá llenos de basura son falsas", sentenció.Política Argentina, en tanto, supo de fuentes del Mercado Central que allí se "separa fruta y verdura que no fue vendida pero se puede comer". Consultados acerca del origen de la maniobra mediática, señalaron que "desconocen" qué sector la planificó pero remarcan la falsedad de lo que se denuncia.