20.08.2025 / SALTA

Urtubey llamó a un frente amplio opositor que una desde Cristina hasta Carrió


“En el 2027 tenemos que ir en un frente en el que estén desde Cristina hasta Carrió”, expresó Urtubey, al fundamentar que la situación que atraviesa la Argentina requiere de acuerdos amplios que prioricen la defensa de la democracia y de los derechos sociales.




El exgobernador de Salta y actual candidato a senador provincial por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, sorprendió con un fuerte llamado a la unidad opositora de cara al futuro político del país. En plena campaña para las elecciones legislativas de octubre, propuso conformar un espacio que trascienda las fronteras del peronismo y convoque a referentes de distintos sectores.

El dirigente salteño sostuvo que la irrupción de Javier Milei con una agenda “fuertemente excluyente” fue lo que lo impulsó a regresar al ruedo político. “La deriva autocrática que vive el país no puede combatirse con sectarismos, sino con la construcción de mayorías plurales”, planteó.

Urtubey destacó que el desafío es superar las divisiones impuestas desde el gobierno nacional y abrir una nueva etapa de diálogo entre dirigentes que hasta ahora han estado en veredas opuestas. “No se trata de borrar las diferencias, sino de encontrar puntos comunes para frenar un modelo que deja afuera a la mayoría del pueblo argentino”, agregó.

Cabe señalar que el candidato de Fuerza Patria confió en que las elecciones legislativas de octubre serán un primer paso para fortalecer una alternativa capaz de proyectarse a 2027 con vocación de mayoría y con un programa centrado en el desarrollo, la producción y la inclusión social.

