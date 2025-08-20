Urtubey llamó a un frente amplio opositor que una desde Cristina hasta Carrió

El exgobernador de Salta y actual candidato a senador provincial por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, sorprendió con un fuerte llamado a la unidad opositora de cara al futuro político del país. En plena campaña para las elecciones legislativas de octubre, propuso conformar un espacio que trascienda las fronteras del peronismo y convoque a referentes de distintos sectores.

El dirigente salteño sostuvo que la irrupción de Javier Milei con una agenda “fuertemente excluyente” fue lo que lo impulsó a regresar al ruedo político.planteó.Urtubey destacó que el desafío es superar las divisiones impuestas desde el gobierno nacional y abrir una nueva etapa de diálogo entre dirigentes que hasta ahora han estado en veredas opuestas. “No se trata de borrar las diferencias, sino de encontrar puntos comunes para frenar un modelo que deja afuera a la mayoría del pueblo argentino”, agregó.