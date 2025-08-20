20.08.2025 / Política

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

A través de redes sociales, el Poder Ejecutivo lanzó un mensaje a los diputados que tratan los vetos presidenciales contra las leyes de jubilación y la emergencia en discapacidad.




En el marco de la sesión en la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.

A través de su cuenta de X, el funcionario anticipó: “El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, aseveró.

En la misma línea, Adorni afirmó: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.

“De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”, dijo.

Por último, y sin brindar mayor detalle, el vocero puntualizó: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”.



Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mensaje enviado desde el Ejecutivo está direccionado a los legisladores opositores aliados. De esta forma, espera alinear a propios y aliados y comprometerlos a reafirmar los vetos contra el aumento de jubilaciones y la reinstalación de la moratoria previsional. 

