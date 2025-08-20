Renunció Giselle Castelnuovo, la funcionaria clave en la organización electoral, a dos meses de las legislativas

La dimisión quedó formalizada en la Resolución 132/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario José Luis Pérsico. El texto precisa que “no existen objeciones para proceder a la aceptación” y que la salida rige desde su presentación. Castelnuovo, además, integra la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde ocupa el décimo puesto, considerado “entrable”.
La situación generó polémica por el doble rol de la funcionaria: candidata en la boleta oficialista y, al mismo tiempo, responsable del operativo electoral. “En resumen, tres salidas bastante desprolijas que se acercan a lo que se conoce como puerta giratoria: salir de un lado del mostrador para pasar al otro”, analizó el politólogo Pablo Salinas, al recordar que en la misma lista también figuran Gladys Humenuk y Johana Longo, funcionarias del Correo Argentino, otro organismo clave en el proceso.
Con esta salida, ya suman 166 las renuncias en el gobierno de Javier Milei. Aunque la responsabilidad última de la transparencia recae en la Justicia Electoral, la renuncia de una funcionaria estratégica a semanas de los comicios alimenta las dudas sobre la capacidad de control y la seriedad institucional del oficialismo. Por ahora, la Vicejefatura de Gabinete del Interior no definió quién reemplazará a Castelnuovo en el área encargada de garantizar la logística y la organización de la elección más importante de la gestión libertaria.