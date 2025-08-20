20.08.2025 / ESCÁNDALO

Renunció Giselle Castelnuovo, la funcionaria clave en la organización electoral, a dos meses de las legislativas


La subsecretaria de Asuntos Políticos de Interior, Giselle Castelnuovo, presentó su renuncia en un momento sensible: a dos meses de las elecciones nacionales y en plena implementación de la Boleta Única de Papel. La funcionaria, abogada y dirigente libertaria, ocupaba el cargo desde marzo y tenía bajo su órbita la Dirección Nacional Electoral, pieza central en la organización de los comicios.





La dimisión quedó formalizada en la Resolución 132/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario José Luis Pérsico. El texto precisa que “no existen objeciones para proceder a la aceptación” y que la salida rige desde su presentación. Castelnuovo, además, integra la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde ocupa el décimo puesto, considerado “entrable”.

La situación generó polémica por el doble rol de la funcionaria: candidata en la boleta oficialista y, al mismo tiempo, responsable del operativo electoral. “En resumen, tres salidas bastante desprolijas que se acercan a lo que se conoce como puerta giratoria: salir de un lado del mostrador para pasar al otro”, analizó el politólogo Pablo Salinas, al recordar que en la misma lista también figuran Gladys Humenuk y Johana Longo, funcionarias del Correo Argentino, otro organismo clave en el proceso.

Con esta salida, ya suman 166 las renuncias en el gobierno de Javier Milei. Aunque la responsabilidad última de la transparencia recae en la Justicia Electoral, la renuncia de una funcionaria estratégica a semanas de los comicios alimenta las dudas sobre la capacidad de control y la seriedad institucional del oficialismo. Por ahora, la Vicejefatura de Gabinete del Interior no definió quién reemplazará a Castelnuovo en el área encargada de garantizar la logística y la organización de la elección más importante de la gestión libertaria.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

3

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

4

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

5

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Más notas de este tema

"Asesino, te lo va a cobrar la historia": la contundente crítica a Milman en los pasillos del Congreso

20/08/2025 - POLÉMICA

"Asesino, te lo va a cobrar la historia": la contundente crítica a Milman en los pasillos del Congreso

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

20/08/2025 - TRANSPORTE

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

20/08/2025 - Política

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.