Renunció Giselle Castelnuovo, la funcionaria clave en la organización electoral, a dos meses de las legislativas

La dimisión quedó formalizada en la Resolución 132/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario José Luis Pérsico. El texto precisa que “no existen objeciones para proceder a la aceptación” y que la salida rige desde su presentación. Castelnuovo, además, integra la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde ocupa el décimo puesto, considerado “entrable”.

La situación generó polémica por el doble rol de la funcionaria: candidata en la boleta oficialista y, al mismo tiempo, responsable del operativo electoral. “En resumen, tres salidas bastante desprolijas que se acercan a lo que se conoce como puerta giratoria: salir de un lado del mostrador para pasar al otro”, analizó el politólogo Pablo Salinas, al recordar que en la misma lista también figuran Gladys Humenuk y Johana Longo, funcionarias del Correo Argentino, otro organismo clave en el proceso.