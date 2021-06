Zannini: "Creo que el Poder Judicial tiene que autodepurarse"

Carlos Zannini destrozó a la justicia federal, principalmente, y le exigió al Poder Judicial "autodepurarse" y echar a "los jueces que intervinieron en la política"

Mientras siguen conociéndose polémicas reuniones de jueces federales en Casa Rosada y Olivos durante el gobierno de Juntos por el Cambio, persisten algunas decisiones judiciales de Comodoro Py vinculables al macrismo y sectores del Frente de Todos reclaman por la liberación de presos políticos,, afirmó el procurador del Tesoro y, en ese sentido, expuso que "las soluciones del Poder Judicial no van a llegar desde afuera, por más leyes que hagamos", ya queAsimismo señaló que considera quee hizo un contundente reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "¿Como puede (el máximo tribunal) convivir 6 años con la prisión ilegal de Milagro Sala en Jujuy? No puede ser que esté esperando 10 años para intervenir".En ese sentido, se refirió a la causa Memorándum con Irán, por la que estuvo preso, y señaló que "se sabe que es un invento" ya que "la sostuvieron con alfileres que son todas nulidades procesales".. El 70% de las causas las reciben los Poderes Judiciales provinciales y funcionan bien.", agregó entrevistado por El Destape.No obstante, debido a que muchas de las situaciones descriptas no se modificaron desde la asunción del Frente de Todos, Zannini explicó que "sigue la persecución en este gobierno porque el gobierno no tiene las herramientas para terminarla"."La Corte convive con la persecución judicial como si nada pasara", disparó, y le pegó a Juntos por el Cambio al señalar que "instalaron que había una lucha contra la corrupción y era mentira, era una persecución política".El ex secretario Legal y Técnico de Cristina Fernández de Kirchner se refirió al expediente por la deuda que los Macri contrajeron y Mauricio quiso autocondonarse, después de más de 20 años de morosidad., explicó Zannini, para luego aclarar que "hay cero" de persecución de opositores dentro de la causa y que, en cambio, "los que tienen que explicar lo que hicieron estos 20 años con Correo son ellos".Las declaraciones del procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado nacional, ocurren luego de que la denuncia penal de la familia Macri contra la fiscal Gabriela Boquin, contra el propio Zannini y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen (tres funcionarios que trabajan en la causa Correo) se cayera declarada la “inexistencia de delito” por decisión del juez Sebastián Casanello, que ya había resuelto lo mismo el año pasado pero fue obligado a reabrir el caso por los camaristas Martin Doctrina Irurzun y Mariano Llorens."El Correo es una vieja historia. Es un concurso que tiene 20 años y estamos en la última fase. Además de estar concursada está quebrada y está fingiendo una solvencia. Hay que destacar el trabajo que hizo la fiscala Boquin en absoluta soledad", insistió el dirigente kirchnerista.Por eso, según explicó, "la jueza (Marta) Cirulli puede seguir con el cramdown o declarar la quiebra", debido a que "el Grupo Macri no logró el acuerdo de los acreedores"."Macri dice que lo perseguimos políticamente. Si fuera así somos muy malos, esta deuda no se puede cobrar desde (la época de Fernando) De La Rúa. Pedimos la quiebra de Correo y por eso quieren hacer una campaña contra la posición del Estado. Esta derecha autoritaria es la que persiguió", concluyó.