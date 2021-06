Ex intendente PRO tenía que declarar por corrupción y pidió prorrogar la fecha, pero viaja a Europa un día antes

el ex intendente de Pilar por Juntos por el Cambio, Nicolás Ducoté, está contra las cuerdas por un presunto escándalo de corrupción, pero así y todo parece no notarlo: tenía que declarar hace dos días en la causa en que lo investigan junto a otros ex funcionarios por obras inconclusas y presunta evasión, faltó y le pidió al juez postergar la cita, pero ante la nueva fecha se conoció que viaja un día antes a Europa

el 21, un día antes de la nueva fecha, Ducoté se va a Europa, según consta de la reserva de un viaje con la aerolínea Lufhtansa y con destino a Frankfurt

Una vez más, increíble pero real es poco:Es que se confirmó el fin de semana la llamada a indagatoria por parte del juez federal. Ducoté debe declare en indagatoria en el marco de una causa que investiga elLa fecha original en que el ex intendente (que también incluye a otras 20 personas, entre ex funcionarios del Ministerio del Interior y empresarios). Según DataClave,El dirigente de Juntos por el Cambio había pedido este aplazamiento a través de un escrito apenas unas horas antes, pero el mismo medio reveló un detalle que no constaría ante el juzgado:Respecto a la causa, se trata de una investigación iniciada por las irregularidades detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en tres convenios celebrados en 2016 por más de 460 millones de pesos para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y en un plan de microcréditos para refacción de viviendas.“Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”, expresó el fiscal de la causa, Sebastián Bringas.Luego de Ducoté, aquel intendente que caminaba en el barro para las fotos acompañando a, deberán declarar la ex subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Marina Klemensiewicz, y los funcionarios de aquella cartera, Federico Bustello e Ignacio Azarola.