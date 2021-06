Denuncian que las protestas contra Alberto Fernández en Salta tuvieron organización de Juntos por el Cambio

Política Argentina supo de fuentes salteñas directas que lo ocurrido fue organizado y un actor central fue Juntos por el Cambio

En este momento los salteños salen a las calles. Caminando o en auto pero hay un tremendo cacerolazo. Sáenz nombró a Alberto Fernández ciudadano ilustre.



Por favor salteños suban videos ❗❗#FernandezSaltaNoTeQuiere pic.twitter.com/kaSDfiEzp1 — ANILLO 51 de TOLOSA 🚁 (@Anillo51) June 17, 2021

"Efectivamente hay un componente de organización política detrás de las marchas de protesta, con dos vertientes"

¡EL PONCHO NO SE MANCHA!

Es importante que los ciudadanos conozcan las verdaderas razones del por qué no asisteremos a los actos donde el Presidente concurrirá en nuestra Provincia de #Salta. #Ponchazo pic.twitter.com/K09iOQdRJ3 — Martin Grande (@MartinGrandeok) June 16, 2021

La segunda "vertiente" de la protesta contra el mandatario vino de "la línea más dura de las asociaciones gauchas", pudo confirmar Política Argentina"

Pese a que laspor el homenaje ano sólo existieron sino que congregaron a muchas personas y que un vallado desplegado por la Policía les impidió llegar hasta la comitiva oficial, muchos medios y dirigentes políticos intentaron instalar que dichas manifestaciones fueron "espontáneas" y que podrían "dificultar la campaña" por las elecciones si se repitieran hacia adelante, peroEn concreto, la llegada de jefe de Estado a la ciudad norteña para participar de los actos por el bicentenario de la muerte del general salteño estuvo marcada por una fuerte protesta en su contra. La recepción fue una ruidosa protesta de "vecinos" que, a pie y en autos, rechazó su visita., fue uno de los mensajes que se repitió en un cacerolazo.Algunos sectores políticos, más bien cercanos al PRO, y otros de medios de comunicación, intentaron instalar que las manifestaciones podrían "complicarle la campaña" al Presidente, cosa que podría ser cierta, pero no por su espontaneidad y por significar necesariamente una pérdida de caudal electoral, sino más bien porque exponen una fuerte organización de color amarillo., le revelaron a Política Argentina fuentes de la política salteña con acceso a la vida tanto oficialista como opositora.Y le explicaron que, en concreto, la oposición fue parte de la maquinaria que armó las marchas:"La primera línea es Grande y Cornejo, ambos diputados nacionales línea dura de Juntos por el Cambio de Salta, que rechazaron la invitación del Gobernador (Gustavo Sáenz) para participar de los actos y repudiaron la visita del Presidente. Le pidieron a la ciudadanía que le manifestara también su rechazo", le contaron a este medio.Esta revelación tiene su correlato público, ya que Grande - el diputado nacional de las agresiones misóginas a una fiscal de esa provincia que además se manifestó a favor del consumo del tóxico dióxido de cloro para combatir el coronavirus - y Cornejo lo publicaron en redes sociales., le dice Grande a Cornejo, a su lado, quien contesta:Y sigue Grande, diciendo que "por ejemplo, el Sr. Presidente de la Nación por primera vez en la historia moderna de este país llama a romper alambres y a tomar tierras que son privadas", sin asidero en la realidad. Luego Cornejo critica la suspensión de las exportaciones de carne, que se retoma la semana próxima. Luego critican presuntos proyectos sobre el litio y hablan de que se le puso "ideología a la vacuna".Agrega Cornejo:. Y concluye Grande:Los tuis de Cornejo, por ejemplo, y retuits a cuentas que llaman a la protesta siguen, independientemente de la invitación encapsulada a "los salteños" al preguntarles sobre su participación."Y en segundo término la línea más dura de la asociaciones gauchas que siguen la línea del, que querían sí o sí hacer el desfile. Rechazaron que el Presidente viniera en ese contexto habiendo sido desplazados a un segundo plano quienes suelen ser los protagonistas de las celebraciones gauchas", explicaron.Aráoz también lo hizo público, sin querer o queriendo, días antes de la visita de Fernández, mediante un violento audio que dio a conocer el medio El Tribuno. Allí, el "gaucho" dice le comunica a su interlocutor, ante la confirmación del viaje de Fernández:Esas amenazas abiertas se conocieron luego de que el Comité Operativo de Emergencias resuelva la postergación del desfile al héroe gaucho Martín Miguel de Güemes. Ante eso, la Agrupacion Tradicionalista de Salta, que conduce "Pancho", diagramó una marcha pese a la resolución y, no conforme, Aráoz amenazó con "tomar" la provincia este 17 de junio y a eso se montó Juntos por el Cambio.El audio de Aráoz concluye: "Jorge, ya te dije, vos comunicales a todos, nosotros tomamos la provincia. La ciudad de Salta es nuestra el 17 de junio, se los dije el día del sorteo. Podemos ir por las buenas o podemos hacernos cargo de la provincia, la provincia de Salta es nuestra".En parte, hasta el gobernador jujeño, Gerardo Morales, que pertenece a la Unión Cívica Radica pero integra Juntos por el Cambio, reconoció el accionar de "los gauchos" aunque no se hizo cargo de los diputados PRO de Salta, claro.“Había un grupo del Movimiento Evita, que estaba a favor, y había alguna gente que gritaba, pero eran gritos aislados”, sostuvo el gobernador en diálogo con CNN Radio. Y agregó: “Después estaban los gauchos enojados porque no los dejaron desfilar”.