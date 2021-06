Malestar de la Mesa de Enlace en la antesala del anuncio del "Plan Ganadero"

La Mesa de Enlace aguarda con malestar el anuncio oficial del nuevo "Plan Ganadero" que dará a conocer este martes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por el cuál el Gobierno buscará duplicar la producción y así poner fin al conflicto que se desató tras el cierre de las exportaciones de carnes.

Desde las entidades que conforman el ente rural señalaron a Política Argentina que no participaron de la confección de ningún tipo de propuesta, como así tampoco obtuvieron respuestas en el pedido de audencia con el presidente Alberto Fernández.Este sábado vence la suspensión que dictaminó la Casa Rosada el 20 de mayo como medida para "alcanzar el normal abastecimiento, a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados, de los productos" que se comercializan en materia local, según detalló la resolución 75 publicada en el Boletín Oficial.En tanto el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, rechazó el desconocimiento del nuevo programa y anticipó que podrían impulsar un “cese de comercialización” de carne de no ser escuchados.“Vamos a analizar el acuerdo, aunque por principio estamos en desacuerdo con cualquier medida intervencionista del mercado porque nunca ha logrado lo que se quiere lograr”, apuntó el dirigente en diálogo con AM 750.La propuesta que elaboró la cartera conducida por el ministro Kulfas se apoya en un objetivo: ampliar la capacidad productiva de 3 a 5 millones de vacunos y así poder abastecer el mercado interno y externo."La salida virtuosa de esto es que Argentina pueda superar esa barrera histórica de 3 millones de toneladas de carne vacuna al año que hace décadas que Argentina no logra superar. Estamos estancados en ese nivel máximo de producción. Si pudiéramos ir a una producción de 5 millones de toneladas, que es nuestro gran objetivo de un plan de desarrollo sectorial, podríamos garantizarnos 3 millones para el mercado interno, que permitiría recuperar muchísimo el consumo del mercado interno de carne bovina, y podríamos tener 2 millones de toneladas para exportar, que significaría el doble de exportaciones que hubo en 2020", detalló el funcionario en diálogo con El Destape Radio.