Nuevo escándalo libertario: se filtraron audios del titular de la ANDIS dónde reconoce que el Gobierno pide coimas

CORRUPTA



Otro escándalo por supuesto pedido de coimas en La Libertad Avanza salió a la luz durante las últimas horas, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, vuelve a ser la principal apuntada, envuelta en un esquema de recaudación ilegal.En el programa Data Clave, que se transmite en el canal de stream Carnaval y es conducido por el periodista Mauro Federico, compartieron una serie de audios pertenecientes a un alto funcionario del Gobierno nacional, quien confirma los aportes que se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado. “Van a pedirle guita a los prestadores”, aseguró en un primer audio el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.En otro audio, Spagnuolo detalló cómo le contó al presidente Javier Milei de la existencia del circuito clandestino para recaudar fondos.“Javier, ¿yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?”, se los escucha decir con algo de desazón. Y continuó: “Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿‘flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?’” “¿Javi, qué hago?”, insistió Spagnuolo, en clara referencia al jefe de Estado. Acto seguido, precisó los montos de los sobornos. “Lo hacen de rata. Es un kiosquito de 20 o 30 mil dólares por mes. Se llevan medio palo para arriba de medicamentos por mes”, graficó.Por último, y quizá en el audio que reviste mayor centralidad, el titular de ANDIS desliza los nombres los agentes recaudadores que, a juzgar por su tono de voz, le generan una incomodidad manifiesta. “Lule y Karina”, menciona, confirmando que la hermana del Presidente junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem, están detrás de la maniobra.Antes de finalizar, en el stream señalaron que Karina Milei se quedaría con un 3 % de recaudación mensual, lo que equivale entre 500 mil y 800 mil dólares mensuales.