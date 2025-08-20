20.08.2025 / GRAVE

Nuevo escándalo libertario: se filtraron audios del titular de la ANDIS dónde reconoce que el Gobierno pide coimas

Trascendieron audios de Diego Spagnuolo, funcionario del Gobierno de Javier Milei, donde detalla las coimas en la compra de medicamentos. "Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%", dice el titular de Andis, amigo de Milei.



Otro escándalo por supuesto pedido de coimas en La Libertad Avanza salió a la luz durante las últimas horas, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, vuelve a ser la principal apuntada, envuelta en un esquema de recaudación ilegal.

En el programa Data Clave, que se transmite en el canal de stream Carnaval y es conducido por el periodista Mauro Federico, compartieron una serie de audios pertenecientes a un alto funcionario del Gobierno nacional, quien confirma los aportes que se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado. “Van a pedirle guita a los prestadores”, aseguró en un primer audio el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

En otro audio, Spagnuolo detalló cómo le contó al presidente Javier Milei de la existencia del circuito clandestino para recaudar fondos.

“Javier, ¿yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?”, se los escucha decir con algo de desazón. Y continuó: “Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿‘flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?’” “¿Javi, qué hago?”, insistió Spagnuolo, en clara referencia al jefe de Estado. Acto seguido, precisó los montos de los sobornos. “Lo hacen de rata. Es un kiosquito de 20 o 30 mil dólares por mes. Se llevan medio palo para arriba de medicamentos por mes”, graficó.



Por último, y quizá en el audio que reviste mayor centralidad, el titular de ANDIS desliza los nombres los agentes recaudadores que, a juzgar por su tono de voz, le generan una incomodidad manifiesta. “Lule y Karina”, menciona, confirmando que la hermana del Presidente junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem, están detrás de la maniobra.

Antes de finalizar, en el stream señalaron que Karina Milei se quedaría con un 3 % de recaudación mensual, lo que equivale entre 500 mil y 800 mil dólares mensuales.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

3

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

4

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

5

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Más notas de este tema

"Asesino, te lo va a cobrar la historia": la contundente crítica a Milman en los pasillos del Congreso

20/08/2025 - POLÉMICA

"Asesino, te lo va a cobrar la historia": la contundente crítica a Milman en los pasillos del Congreso

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

20/08/2025 - TRANSPORTE

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

20/08/2025 - Política

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.