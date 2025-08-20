20.08.2025 / ECONOMÍA

Desplome de acciones argentinas: los ADRs cayeron hasta 7% y el Merval bajó un 4% en medio de la volatilidad de tasas

Los activos argentinos no levantan cabeza y tuvieron una jornada para el olvido: la mayoría de los papeles cerraron en mínimos del día en un contexto adverso. Los bonos en dólares, a contramano, continuron al alza.



El índice Merval y los ADRs tuvieron una jornada financiera para el olvido, con fuertes caídas en el sector bancario y energético, en medio de la volatilidad de tasas que trajo aparejado el nuevo régimen monetario de la gestión libertaria. A contramano de las acciones argentinas, la deuda soberana continúa firme y registró mayoría de avances.

En ese contexto, el S&P Merval retrocedió un 4,8% a 2.092.205,51 puntos básicos. En tanto, medido en dólares (CCL), se desplomó 5% a 1.602,42 puntos. Entre las acciones que más cayeron se encuentran Telecom (-7,4%), Banco Macro (-7,3%), Edenor (-6,8%), Banco BBVA (-6,3%) y Supervielle (-5,7%).

En ese marco, sin cotizaciones en verde, Bolsas y Mercados Argentinos (-0.25%), Banco Valores (-0.28%) y Ternium (-1,15%) fueron las menos afectadas. En la misma sintonía estuvieron los papeles argentinos que cotizan en Nueva York. Las mayores pérdidas son para BBVA (-6,9%), Telecom (-6,7%), Edenor (-6,3%), Central Puerto (-5,8%) y Banco Supervielle (-5,8%).

A contramano de la renta variable, los bonos en dólares registraron mayoría de avances. Los más relevantes pertenecieron al Global 2046 (+1,3%), el Global 2035 (+0,8%), y el Bonar 2035 (+0,5%). El riesgo país cerró el lunes en los 706 puntos básicos, según el J.P. Morgan.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

3

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

4

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

5

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Más notas de este tema

"Asesino, te lo va a cobrar la historia": la contundente crítica a Milman en los pasillos del Congreso

20/08/2025 - POLÉMICA

"Asesino, te lo va a cobrar la historia": la contundente crítica a Milman en los pasillos del Congreso

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

20/08/2025 - TRANSPORTE

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

20/08/2025 - Política

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.