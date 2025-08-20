20.08.2025 / ECONOMÍA

Inflación: los precios mayoristas registraron un aumento del 2,8% en julio

El organismo oficial de estadística también informó que los precios de la construcción subieron 1,6 mensual. El incremento mensual se debe a una suba de 2,6% en los “Productos nacionales” y de 5,7% en los “Productos importados”.



En julio los precios mayoristas registraron un aumento del 2,8% mensual, un 20,9% interanual y un 12,3 el acumulado en los primeros 7 meses del 2025. informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El incremento mensual se debe a una suba de 2,6% en los “Productos nacionales” y de 5,7% en los “Productos importados”. Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,0% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 2,8% en los “Productos nacionales” y de 5,8% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3,0% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.
 

