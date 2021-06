Mercado Pago subió las comisiones y el BCRA criticó a la compañía por no querer absorber los costos

Mercado Pago informó este martes el aumento en las comisiones de 1,5 millones de cuentapropistas a partir del traslado de la suba del costo financiero establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por su condición de “agrupadores de pagos”, sin embargo la entidad monetaria cruzó a la compañía de Marcos Galperin por no "querer absorberlo sin trasladarlo a los comercios".

"La Comunicación A7305 no justifica el incremento de la comisión y, en caso de considerar que se incrementó el costo financiero de la operación, tienen margen para absorberlo sin trasladarlo a los comercios", apuntó el organismo conducido por Miguel Pesce.Desde el BCRA explicaron que "durante la anterior gestión se estableció una figura no contemplada en la ley, la de “agrupadores de pagos” que intermedian entre los comercios y los emisores de las tarjetas de crédito y débito"."Estos agrupadores cobran a los comercios porcentajes que llegan a triplicar la comisión establecida por ley, mientras reconocen el 1,8% a los emisores de tarjetas y los adquirentes, encargados de conectar a los comercios y procesar los pagos", repasó el organismo estatal.Por su parte, la firma se excusó al sostener que la comisión del servicio “Mercado Point” subió de 5,79% a 6,09% para el cobro en el momento, de 5,49% a 6,09% para el plazo de 2 días.“En Mercado Pago no compartimos esta decisión, porque creemos que discrimina y perjudica a millones de pymes y emprendedores como vos, que venden y cobran todos los días a través de procesadores de pago como nosotros. A raíz de esta medida, nos vemos obligados a modificar las tasas y plazos de liberación de tus cobros a partir del 9 de julio”, explicó Mercado Pago.