23.04.2026 / FINANZAS

Mercados: sube el Riesgo País a 544 puntos


La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a sacudir a los mercados internacionales y dejó en evidencia la vulnerabilidad de la economía argentina. El riesgo país trepó hasta rozar los 550 puntos mientras los bonos y acciones locales operaron en rojo, en un contexto de creciente incertidumbre financiera.



Los títulos soberanos argentinos mostraron caídas en Wall Street y el indicador elaborado por J.P. Morgan subió 2,3% hasta ubicarse en 544 unidades. El movimiento respondió a un clima global adverso tras nuevas amenazas de Donald Trump a Irán, que tensaron las negociaciones internacionales y generaron un reacomodamiento de carteras hacia activos más seguros.

El impacto también se sintió en la bolsa local. El índice S&P Merval registró una baja del 0,5%, mientras que las acciones de bancos y empresas energéticas encabezaron las pérdidas. Papeles como BBVA, Banco Macro y Edenor mostraron retrocesos significativos, reflejando la desconfianza de los inversores ante un escenario global incierto y una economía doméstica sin amortiguadores.

En paralelo, los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York profundizaron la tendencia negativa con caídas de hasta 6%, especialmente en el sector financiero. La dinámica se dio incluso a contramano de algunos movimientos en Wall Street, lo que expone el castigo específico sobre los activos argentinos en medio de la volatilidad internacional.

El conflicto geopolítico también empujó el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, mientras Irán advirtió sobre restricciones en el estrecho de Ormuz. Este escenario no solo presiona sobre los costos globales sino que complica aún más a economías dependientes del financiamiento externo, como la argentina, donde cualquier shock externo amplifica los desequilibrios internos.

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