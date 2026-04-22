El dólar no afloja: suben el oficial y el blue mientras crece la tensión bancaria

La cotización en el Banco Nación se ubicó en $1.405 para la venta, mientras que el dólar blue escaló a $1.420 en el circuito informal. La brecha se mantuvo acotada, aunque con una tendencia alcista que reflejó la desconfianza persistente sobre la estabilidad del esquema cambiario.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó 0,62% hasta los $1.389,50, consolidando una dinámica de ajuste gradual. En paralelo, el llamado dólar cripto también registró una leve suba y se posicionó en torno a los $1.475, en sintonía con un mercado internacional donde Bitcoin mostró una ligera baja.El frente financiero sumó un nuevo foco de tensión con el anuncio de un paro por parte de Asociación Bancaria, que convocó a una huelga de 24 horas para el lunes 27 de abril en el Banco Central de la República Argentina. El gremio denunció falta de diálogo y advirtió sobre posibles despidos, en rechazo al cierre de dependencias.En este escenario, la combinación de presión cambiaria y conflicto sindical expuso las dificultades del Gobierno para estabilizar la economía. Mientras el dólar sigue marcando el pulso, crecen las señales de tensión en un sistema financiero cada vez más exigido.