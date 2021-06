Mariano vs. Mauricio: el conflicto de los Macri promete nuevos capítulos y llegó a Twitter

las revelaciones de Mariano Macri acerca de la trama de negocios, extorsiones, irregularidades y maltratos al interior de su familia pero con Mauricio, su famoso hermano ex presidente en el centro de la escena con posibles delitos cometidos, siguen vigentes

“Esta es mi única cuenta oficial. La abro para poder contar cosas que son importantes para mí y tal vez para la vida pública”

Empezó con un libro, siguió con declaraciones antes la Justicia como testigo y continuó con posibles denuncias judiciales. Luego hubo una pequeña pausa, pero la novela promete más capítulos:Mariano, el menor de los hijos varones y de buen vínculo con su padre Franco - fallecido en 2019-, acusó concretamente al líder PRO de haber estafado al progenitor compartido porque integró, junto al jefe de la familia y el expresidente, el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas, y manejó las empresas subsidiaras del Grupo en Brasil., donde ya dejó dos mensajes que parece avizorar revelaciones que podrían hacer temblar a Maurcio. Además, todo mientras el ex presidente intentó manipular la interna de Juntos por el Cambio, donde algunos especulan con jubilarlo, para luego viajar a Europa por vacaciones y negocios vinculados a su libro y la Fundación Fifa., es la presentación que Mariano eligió para su perfil. Y fijó un tuit que podría ser un vaticinio de lo que viene:Hace unos meses, Política Argentina supo a través de fuentes al tanto lo sucedido que Mariano había fortalecido su equipo de abogados para denunciar en la Justicia cómo su hermano Mauricio usó Socma –la nave empresarial insigna de la familia creada porFranco- para financiar su llegada al poder y, desde allí, emprender negocios de la mano del Estado con las autopistas y las energías alternativas como la eólica, entre otras.Además de Mariano y Mauricio, el otro hijo varón de Franco es Gianfranco, a quien el primero definió como “testaferro” del líder de JxC en el marco del accionar del ex presidente en Socma.Mariano Macri mantuvo siempre un perfil bajo. Estuvo casado con Marie France Peña Luque, que declaró en la Legislatura porteña cuando se investigó el espionaje ilegal mientras Mauricio era jefe de Gobierno, hechos por los que el ex presidente culpó a su padre. En su testimonio, la mujer había calificado a la familia Macri como "atípica" y reveló la “discriminación” que Mariano había sufrido por parte de sus hermanos.Resta conocerse cómo continuará la novela, teniendo en cuenta que Mariano Macri se siente como víctima central de un desapoderamiento de lo que le correspondía de los activos familiares por parte de una maniobra ejecutada por Mauricio.El hermano menor del ex presidente lleva varios años litigando en la Justicia –como en su momento también tuvo que hacer Sandra Macri, ya fallecida- para demostrar la existencia de un mecanismo que incluye a un Directorio de Socma compuesto por ancianos que no deciden nada, para que las verdaderas decisiones se tomen en otro ámbito, ejecutadas por el CEO Leonardo Maffioli y con la participación de "supuestos testaferros conexos con la función pública".