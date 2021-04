Mariano Macri tiene lista una embestida judicial contra Mauricio por vaciar SOCMA y hacer negocios con el Estado

el futuro político de Mauricio Macri podría sufrir un duro impacto en los próximos días que vendría de la mano de una embestida pública y judicial de su hermano menor, Mariano

Según pudo confirmar Política Argentina de las mismas fuentes, Mariano Macri, personamente, saldrá próximamente a exponer detalles de todos estos presuntos delitos de Mauricio en la esfera pública a través de su cuenta de Twitter, @marianomacriok

Mientras está de vacaciones en Córdoba con clases sobre Domingo Faustino Sarmiento dictadas por Laura Alonso y sorteos de "Primer Tiempo" a través de redes sociales,Es que según supoa través de fuentes al tanto de lo que ocurrirá,, entre otras.Según señalaron a este medio las mismas fuentes del entorno de Mariano Macri, también se aportarían pruebas sobre maniobras de venta de acciones que involucran a los hijos de Mauricio, es decir, hecho que las propias declaraciones del ex presidente hicieron notar que es uno de los aspectos que más le preocupan de las presentaciones penales y comerciales que pesan en su contra por maniobras comoOtra arista de la nueva contienda judicial estaría centrada en el supuesto rol de testaferro de Gianfranco, confidente de Mauricio Macri que también es investigado en Comodoro Py, para el desvío de fondos de SOCMA hacia el financiamiento del proyecto político del ex presidente y los negocios con el Estado.Cabe recordar que muchas de esas denuncias y diferencias éticas entre los hermanos fueron expuestas en “Hermano”, de Santiago O´Donnell, libro publicado en 2020 que luego fue centro de cruces y diferencias incluso a nivel judicial.Sin embargo,-que se siente como víctima central de un desapoderamiento de lo que le correspondía de los activos familiares por parte de una maniobra ejecutada por Mauricio-Según fuentes cercanas a Mariano Macri, cuando fue llamado a declarar por el juezen la causa parques eólicos en calidad de testigo, si bien no desinvolucró a sus hermanos Gianfranco y Mauricio, no tuvo pruebas para aportar relacionadas con ese expediente en particular. En cambio, sí pretendería impulsar como querellante la debida investigación en base a material probatorio que pueda aportar en sobre otros presuntos delitos y también por sus "firmes presunciones".En el mismo sentido, otro de los pasos que involucraría la nueva denuncia sería sobre las supuestas sociedades vinculadas a Mauricio Macri en el proceso de compra de los parques eólicos y cómo se vendieron obteniendo una ganancia extraordinaria y millonaria en dólares. La denuncia apuntaría a demostrar cómo distintas compañías podrían haber servido de “fronting” para que sociedades relacionadas con los Macri hicieran la compraventa de los parques eólicos, por ejemplo. La conexión con la función pública estaría conformada en el proceso de licitaciones y la relación con los hechos que acaecieron posteriormente.El hermano menor del ex presidente lleva varios años litigando en la Justicia –como en su momento también tuvo que hacer, ya fallecida- para demostrar la existencia de un mecanismo que incluye a un Directorio de Socma compuesto por ancianos que no deciden nada, para que las verdaderas decisiones se tomen en otro ámbito, ejecutadas por el CEOy con la participación de "supuestos testaferros conexos con la función pública".