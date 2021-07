Variante Delta: Rechazan cuatro habeas corpus de argentinos que aguardan su turno para volver al país

El juez en lo Criminal y Correccional 28, Martín Carlos del Viso, desestimó este lunes cuatro hábeas corpus presentados por argentinos que se encuentran esperando su turno para regresar al país, en el marco de las medidas sanitarias desplegadas para retrasar el ingreso de la variante Delta del Covid 19.

Los derechos y garantías de la CN no pueden ser conculcados, ni la libertad limitada Manu Militarí. Con @WolffWaldo @luispetri@FerIglesias y otros diputados presentamos un Habeas Corpus colectivo a favor de los argentinos abandonados en el exterior. pic.twitter.com/I4yhuW3JdC — Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) July 1, 2021

Según indicó el magistrado, la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones por el cuál se dio paso a la disminución del cupo de acceso de 2000 a 600 personas por día, "no aparece como aislada, sino que por el contrario debe ser considerada como razonable y proporcionada, dado la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo”."La limitación a la circulación no resulta en este caso incompatible con los mandatos constitucionales, por cuanto no se observa arbitrariedad ni desproporción en la actuación emanada desde el Poder Ejecutivo”, agrega el fallo que desestimó una de las instancias judiciales impulsadas por los diputados de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, Luis Petri, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid, Cristian Ritondo y Pablo Torello.En la mísma línea, del Viso advirtió que la disposición cuestionada "resulta razonable y proporcional a los fines buscados", ya que "obedece a la necesidad de garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la protección de ella una obligación inalienable del Estado”.El 1 de julio pasado, el legislador de Lamadrid había difundido en redes sociales el documento colectivo "a favor de los argentinos"."Los derechos y garantías de la CN no pueden ser conculcados, ni la libertad limitada Manu Militarí. Con Waldo Wolff; Luis Petri; Fernando Iglesias, y otros diputados presentamos un Habeas Corpus colectivo a favor de los argentinos abandonados en el exterior", señaló semanas atrás.