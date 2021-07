La voz de Patricia Bullrich contando que Macri "recorría despachos" para evitar pagar por el Correo

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entre otros, pueden atestiguar que no es un fenómeno reciente: con la declaración de quiebra de Correo Argentino S.A. hoy a manos de la jueza comercial Marta Cirulli y la campaña del ex presidente para mostrarse como un perseguido político que jamás intervino en esa situación empresarial, volvió a escena el día en que la titular del PRO reveló en 2001 que el ex mandatario mentía cuando negaba su participación en el caso y "recorría despachos oficiales" para eludir pagar lo que le debía al Estado

#QuebróCorreoArgentino 📽️| Pruebas de que mienten: el video de Patricia Bullrich contando que cuando era ministra de De la Rúa Mauricio Macri "recorría despachos oficiales en nombre del Correo Argentino" para evitar pagar la deuda. pic.twitter.com/y2Pdo3QuPP — Política Argentina (@Pol_Arg) July 5, 2021

Estimado @MauricioMacri: quiero que sepas que contás con todo mi apoyo ante la embestida del Gobierno Nacional. Quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza. https://t.co/JT4CIYFkgo — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2021

Los archivos mediáticos son complejos de evitar. Algunos dirán que ese es un riesgo muy actual, producto de que con la digitalización toda información está solo a un click de distancia. Sin embargo,Una nota que aún figura en el archivo de Página 12, originaria del 4 de julio de 2003, y el audio original que pudo recuperar Política Argentina, detalla que en ese momento de campaña electoral Bullrich contó que cuando era ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa en 2001 Macri le pidió "que el Correo no pagase un canon”., disparó la actual titular del PRO y entonces candidata de Unión para Recrear después de haber escuchado a Macri, en aquel tiempo competidor de su futura ministra como aspirante por Compromiso para el Cambio, decir que se había retirado de la actividad comercial hacía ocho años.El archivo deja ver que hoy, cuando Bullrich dice que "quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza" sabe bien que no es así y que Macri no sólo intervino en el expediente mientras era presidente de la Nación sino que previamente, cuando decía no estar involucrado en ese aspecto de los negocios familiares, sí lo estaba. De hecho, ella misma lo llamaba mentiroso.“Me vino a pedir que el Correo no pagase un canon”, reveló la ex ministra de Seguridad en 2003., concluyó Bullrich, quien además "se preguntó irónicamente si en ese momento Macri ya había dejado de ser parte del directorio o si estaba contratado como lobbista", según consta en el artículo de P12.