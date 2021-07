Brian Lanzelotta lanzó su candidatura en La Matanza

El cantante de cumbia y exparticipante de Gran Hermano 2015, Brian Lanzelotta, lanzó este martes su candidatura como primer concejal por La Matanza bajo el sello del Partido Federal.

Gracias #BrianLanzellota por acompañarnos en #LaMatanza con el @PdoFederalPBA

Queremos defender el federalismo, a nuestra #ProvinciaBA , a nuestra 🇦🇷, y visibilizar el potencial, y las ganas de salir adelante de millones de argentinos.

Gracias por aceptar ser la voz de tantos. pic.twitter.com/8cdlIKFWLB — Miguel Saredi (@miguelsaredi) July 6, 2021

"Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio,con la gente de La Matanza y por eso Miguel Saredi y todo el equipo de Partido Federal PBA queremos ser la voz de La Matanza, esa voz que no se escucha, no se ve", señaló el músico a través de un video en el que confirmó el inicio de su carrera electoral.Lanzelotta, de 32 años, es oriundo de la localidad de La Tablada y en su primera participación del reality emitido por Telefé fue expusaldo tras haber ejercido violecia con su pareja de ese entonces e irrumpir las reglas del programa."Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro. Voy a trabajar por una matanza mas justa, equitativa y segura para todos los Matanceros. Desde hoy me postuló a PRIMER CONCEJAL DE LA MATANZA POR EL PARTIDO FEDERAL", agregó el mediático.El ingreso de Lanzelotta a la política tiene su correlato con otro de los referentes del ambiente tropical que también recibió una propuesta formal del PRO por el mismo distrito: se trata de David Adrián Martínez, más conocido como "El Dipy", que según reveló el vicepresidente del partido opositor, Federico Angelini, ya fue tentando para los próximos comicios."Le hemos hecho un ofrecimiento formal a El Dipy para una candidatura en La Matanza, donde tiene arraigo”, señaló el diputado en diálogo con AM 750.