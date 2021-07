Memorándum: El TOF 8 fijó audiencia y Cristina pedirá en vivo la nulidad por las reuniones de Macri y camaristas

Viernes 16 de Julio 11:30 habla @CFKArgentina por causa Memorando.



La vas a poder ver por YouTube y por los canales de sus redes en directo.



Este alegato será histórico. Grábalo… pic.twitter.com/XNL6Joz3TE — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) July 13, 2021

Se trata de un pedido formulado por la defensa de la expresidenta para poder exponer los planteos de nulidad en la causa que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio y en la que está acusada de encubrir a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA.La fecha de la audiencia no estaba establecida porque los jueces que intervienen en el caso (Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado) pertenecen a tres tribunales orales distintos y no habían logrado sincronizar sus respectivas agendas, según explicaron fuentes judiciales.Según confirmó el abogado de CFK en las causas civiles, Gregorio Dalbón, la vicepresidenta asistirá a la audiencia y expondrá en un "alegato que será histórico"., lo que podría afectar su imparcialidad en un expediente de altísima sensibilidad política.Tanto la defensa de la expresidenta como la del ministro bonaerense imputado en este expediente, Andrés Larroque, atacaron la resolución del 29 de diciembre de 2016 que precisamente con los votos de Hornos y Borinsky dispuso la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.Si bien las recusaciones contra esos dos jueces habían fracasado en otros momentos del desarrollo de la causa,“La celebración de la audiencia oral y pública solicitada por las defensas y el representante del Ministerio Público Fiscal es el mejor –sino el único- mecanismo para garantizar de manera amplia los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación”, sostuvieron los jueces en el fallo al que accedió Télam.Colombo solicitó doce medidas de prueba antes de emitir opinión sobre los planteos de la defensa de la vicepresidenta, que reclama la nulidad de la causa y no realizar el juicio oral, según el texto al que tuvo acceso Télam.La fiscalía de juicio pidió al TOF8 que requiera, entre otras cosas, que la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky ingresaron a la Casa de Gobierno; a Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Justicia y/o al Ministerio de Seguridad, durante 2015 y 2016.