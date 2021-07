Una familia de cuatro integrantes necesitó 66.488 pesos para no ser pobre

Una familia integrada por dos adultos y dos menores necesitó $66.488 para no ser pobre durante junio, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Tras dar por superada la meta inflacionaria oficial prevista en 29% según el Presupuesto 2021, el alza de la canasta básica alimentaria (CBA) trepó a 3,6% respecto a mayo, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 3,2%. Así el aumento interanual se ubicó en 57,6% en la CBA y 51,8% en la CBT.Se trata de una nueva escalada en ambos indicadores de 0,8 pp, tras haber logrado descender en el quinto mes por debajo de los 2 puntos."Reducir la inflación es un proceso que requiere de abordar todos los problemas estructurales que se le han dejado a la Argentina. Y requiere de un rol del Estado fundamental en la coordinación incluyendo políticas de precios e ingresos. No es algo que se logre de un día para otro y además hay factores que escapan a la Argentina, que es lo que ha ocurrido en el mundo con la inflación de commodities y alimentos", enfatizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, días atrás en diálogo con el portal El Cronista Comercial.Frente a este escenario y a medida que avanza el calendario electoral, la Casa Rosada habilitó una nueva pauta inflacionaria del 45% promedio para la actualización de los salarios."Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase y le ganen a la inflación, así como también que se pueda ir corrigiendo eso dentro de todas las dificultades que tenemos", resaltó el presidente Albertro Fernández, durante su participación en la apertura del 48º Congreso Nacional Bancario, junto al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.En materia de asistencia estatal, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pondrá en marcha el próximo 2 de agosto un nuevo bono de $5000 para jubilados y pensionados de hasta dos haberes mínimos, con el objetivo de "equiparar el poder adquisitivo" frente al costo de vida del primer semestre."El bono de 5 mil pesos lo van a cobrar los jubilados y las jubiladas que tengan ingresos hasta 2 haberes mínimos en el mes de agosto sin hacer ningún tipo de trámite. Es súper importante porque son 6 millones de personas, un poquito más de 6 millones de personas que van recibir este bono de 5 mil pesos en agosto", anticipó la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, en diálogo con la TV Pública.