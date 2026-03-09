CABA: la inflación porteña subió a 3% en marzo y acumuló 8,9% en el primer trimestre

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) informó que, cuatro décimas por encima de febrero, en un contexto marcado por subas en educación, transporte y servicios regulados que volvieron a presionar sobre el índice de precios., mientras que en la. La dinámica del mes confirmó una tendencia de persistencia inflacionaria que ya venía siendo anticipada por consultoras privadas de cara al dato nacional.Entre lospor el impacto del inicio del ciclo lectivo, con aumentos en cuotas de colegios privados y útiles escolares. TambiénEn el capítulo de Vivienda, agua, electricidad y gas, los precios avanzaron 3,2%, afectados por incrementos en alquileres, expensas y tarifas, con subas de 7,8% en electricidad y 4% en agua. En paralelo, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2,6%, con fuerte incidencia de carnes (6,3%), parcialmente compensada por bajas en verduras y frutas.El informe también reflejó que los precios regulados encabezaron las subas con un 6,5%, mientras que los estacionales retrocedieron 4,5% tras el fin de la temporada turística. En tanto, la inflación núcleo se ubicó en 2,7%, por debajo del mes previo.Otro dato relevante fue que tanto bienes como servicios mostraron aceleración, con subas de 2,8% y 3,1% respectivamente, lo que podría anticipar un impacto adicional en el índice nacional que difundirá el INDEC, en un escenario donde los aumentos vinculados a tarifas y combustibles siguen marcando el ritmo de los precios.