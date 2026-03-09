14.04.2026 / EXPECTATIVA POR EL DATO NACIONAL

Comer ya es un lujo: los alimentos subieron más de 14% en el Conurbano en el primer trimestre del año

La Canasta Básica de Alimentos aumentó 3,36% en marzo y acumuló una suba cercana al 15% desde diciembre en barrios populares del conurbano; una familia tipo necesitó más de $646 mil para cubrir su alimentación.




Un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) registró que los precios de los productos básicos en comercios de cercanía del conurbano bonaerense se incrementaron 3,36% en marzo y acumularon un 14% en el primer trimestre del año, lo que llevó a que una familia tipo necesite más de $646 mil para no caer en la indigencia.

El estudio, realizado sobre 57 productos en 20 distritos, reflejó que el costo de la Canasta Básica de Alimentos pasó de $566.541,11 en diciembre a $646.281,02 en marzo, mientras que en términos interanuales el aumento alcanzó el 38,36%. Solo en el último mes, los alimentos de consumo masivo superaron el 3% de incremento.

La presión también se trasladó a la Canasta Básica Total, que incluye otros gastos esenciales: en marzo de 2026 una familia necesitó $1.454.132,43 para no ser pobre, frente a los $1.064.992,08 del mismo mes del año anterior, lo que implica una suba del 34,54%.

Dentro de los rubros, las carnes encabezaron los aumentos en los últimos doce meses, seguidas por productos de almacén y frutas y verduras, consolidando una tendencia sostenida en los bienes esenciales que impacta de lleno en el consumo cotidiano.

En paralelo, los ingresos de trabajadores, jubilados y beneficiarios de programas sociales no lograron acompañar la suba de precios, mientras que herramientas como la Tarjeta Alimentar permanecen sin actualización, ampliando la brecha entre el costo de la canasta y la asistencia estatal.

El deterioro también se refleja en los salarios: tras un período en el que algunos ingresos lograron empatar la inflación, en los últimos meses esa dinámica se revirtió y una parte significativa de los trabajadores continúa por debajo del nivel necesario para cubrir la Canasta Básica Total, lo que tensiona aún más las condiciones de vida.

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