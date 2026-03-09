Comer ya es un lujo: los alimentos subieron más de 14% en el Conurbano en el primer trimestre del año

el costo de la Canasta Básica de Alimentos pasó de $566.541,11 en diciembre a $646.281,02 en marzo, mientras que en términos interanuales el aumento alcanzó el 38,36%. Solo en el último mes, los alimentos de consumo masivo superaron el 3% de incremento.

Un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) registró que, lo que llevó a queEl estudio, realizado sobre 57 productos en 20 distritos, reflejó queLa presión también se trasladó a la Canasta Básica Total, que incluye otros gastos esenciales:, frente a los $1.064.992,08 del mismo mes del año anterior, lo que implica una suba del 34,54%.Dentro de los rubros, lasencabezaron los aumentos en los últimos doce meses, seguidas por productos de, consolidando una tendencia sostenida en los bienes esenciales que impacta de lleno en el consumo cotidiano.En paralelo, los ingresos de trabajadores, jubilados y beneficiarios de programas sociales no lograron acompañar la suba de precios, mientras que herramientas como la Tarjeta Alimentar permanecen sin actualización, ampliando la brecha entre el costo de la canasta y la asistencia estatal.El deterioro también se refleja en los salarios: tras un período en el que algunos ingresos lograron empatar la inflación, en los últimos meses esa dinámica se revirtió y una parte significativa de los trabajadores continúa por debajo del nivel necesario para cubrir la Canasta Básica Total, lo que tensiona aún más las condiciones de vida.