Anses: Calendario de pagos agosto 2021 y turnos para nuevas jubiladas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó este jueves el calendario de pago de agosto 2021 para los titulares de la Asiganción Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados, además habilitó la solicitud de turnos para que 150 mil mujeres puedan incorporarse al sistema previsional por medio del programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado.

De cara al próximo aumento de septiembre estipulado por la ley de movilidad 27.609, el octavo cronograma de cobro activará además la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar para las madres de siete hijos que se encuentren inscriptas en la Pensión No Contributiva (PNC), junto con la liquidación del bono de 5000 pesos para los haberes de la tercera edad.▸▸DNI terminados en 0: Lunes 9 de agostoDNI terminados en 1: Martes 10 de agostoDNI terminados en 2: Miércoles 11 de agostoDNI terminados en 3: Jueves 12 de agostoDNI terminados en 4: Viernes 13 de agostoDNI terminados en 5: Martes 17 de agostoDNI terminados en 6: Miércoles 18 de agostoDNI terminados en 7: Jueves 19 de agostoDNI terminados en 8: Viernes 20 de agostoDNI terminados en 9: Lunes 23 de agosto▸▸DNI terminados en 0 y 1: Martes 24 de agostoDNI terminados en 2 y 3: Miércoles 25 de agostoDNI terminados en 4 y 5: Jueves 26 de agostoDNI terminados en 6 y 7: Viernes 27 de agostoDNI terminados en 8 y 9: Lunes 30 de agostoDNI terminados en 0: Lunes 9 de agostoDNI terminados en 1: Martes 10 de agostoDNI terminados en 2: Miércoles 11 de agostoDNI terminados en 3: Jueves 12 de agostoDNI terminados en 4: Viernes 13 de agostoDNI terminados en 5: Martes 17 de agostoDNI terminados en 6: Miércoles 18 de agostoDNI terminados en 7: Jueves 19 de agostoDNI terminados en 8: Viernes 20 de agostoDNI terminados en 9: Lunes 23 de agosto▸▸DNI terminados en 0: Martes 10 de agostoDNI terminados en 1: Miércoles 11 de agostoDNI terminados en 2: Jueves 12 de agostoDNI terminados en 3: Viernes 13 de agostoDNI terminados en 4: Martes 17 de agostoDNI terminados en 5: Miércoles 18 de agostoDNI terminados en 6: Jueves 19 de agostoDNI terminados en 7: Viernes 20 de agostoDNI terminados en 8: Lunes 23 de agostoDNI terminados en 9: Martes 24 de agosto▸▸DNI terminados en 0 y 1: Martes 10 de agostoDNI terminados en 2 y 3: Miércoles 11 de agostoDNI terminados en 4 y 5: Jueves 12 de agostoDNI terminados en 6 y 7: Viernes 13 de agostoDNI terminados en 8 y 9: Martes 17 de agosto▸▸DNI terminados en 0 y 1: Lunes 2 de agostoDNI terminados en 2 y 3: Martes 3 de agostoDNI terminados en 4 y 5: Miércoles 4 de agostoDNI terminados en 6 y 7: Jueves 5 de agostoDNI terminados en 8 y 9: Viernes 6 de agostoLas liquidaciones del bono de 5000 pesos se harán según terminación de documento y serán del 2 al 6 de agosto para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC); del 9 al 23 para titulares de pensiones y jubilaciones que no superen los 25.923 pesos; y del 24 al 30 para los que sí la superen.El próximo viernes 20 de agosto inicia la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre.El beneficio para AUH y AUE, incluirá en la próximo calendario a las madres de siete hijos que cobren la Pensión No Contributiva (PNC)."Finalmente tenemos el padrón de las madres con 7 hijos que son pensionadas con la PNC, y ahora en agosto las incorporaremos a la Tarjeta Alimentar", anunció el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en diálogo con Crónica HD.Para consultar el padrón, podés ingresar a▸Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo/a con hijos/as de hasta 14 años inclusive.▸Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.▸Personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo/a, sin límite de edad.▸Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas.Anses habilitó este viernes la solicitud de turnos para iniciar la gestión del programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado.La medida que fue anuncida por Raverta junto al presidente Alberto Fernández, tiene como objetivo "visibilizar y reparar una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos".Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará:▸1 año de aportes por hija/o.▸2 años de aportes por hija/o adoptada/o.Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses.Revisá que tus hijas y/o hijos se encuentren registrados en Mi ANSES con tu, ingresando a “Información Personal” > “Datos personales y familiares”.Solicitá un turno para “Asesoramiento por tareas de cuidado” en la web para ser atendida en una oficina de ANSES.Es muy importante que lleves la siguiente documentación:◈ DNI de la madre◈ Partidas de nacimiento de tus hijas o hijos◈ Si tenés hijas e hijos con discapacidad, es necesario que lleves el Certificado de Discapacidad (CUD)◈ Si tus hijas e hijos son adoptados, es necesario presentar la sentencia de adopción