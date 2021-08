El debate sobre la inversión: aumentó en 2021 contra 2019 pese a la pandemia

En tanto, si se tomaran para la comparación los resultados del primer trimestre de 2021 con los del mismo período de 2019 a precios constantes de 2004 -es decir, contemplando el efecto de la inflación- la suba es del 13,3%.

Pese a la promesa de una “lluvia de inversiones" que se expresó en reiteradas oportunidades durante la presidencia dedurante toda la gestión del macrismo el ingreso de dólares se redujo a un escaso ingreso de divisas que representó menos de la décima parte del endeudamiento tomado por el Estado a lo largo de los cuatro años de la gestión.Sin embargo la fuerza opositora insiste en criticar las medidas del Gobierno dea quien cuestionan por no implementar un plan económico con las reformas que permitan cambiar el panorama e incentivar la afluencia de inversiones, no obstante-el indicador que se utiliza para medir las inversiones-En este sentido. Si se tomaran para la comparación los resultados del primer trimestre de 2021 contra los del mismo período de 2019 a precios constantes de 2004 -es decir, contemplando el efecto de la inflación-, la suba es del 13,2%.Es que resulta curioso que el “caballito de batalla” del macrismo sea insistir con la narrativa de la “lluvia de inversiones”, cuyos ejemplos pragmáticos demuestran que no solo no ocurrió sino que más bien se trató de una “lluvia de endeudamiento”. Es que la(IED) entre 2016 y 2019 fue de USD 9.770 millones, a un promedio de USD 2.442,5 por año, muy lejos del 20% del PBI que los economistas consideran un nivel aceptable para una economía emergente.En los cuatro años de administración macrista, el ingreso total de dólares fue de USD 135.816 millones y dentro de ese monto la mayor parte correspondió a la deuda del sector público nacional y provincial, que alcanzó a USD 103.389 millones si se computan los desembolsos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En consecuencia, la IED representó el 9,4% de los dólares ingresados por endeudamiento.En este sentido el 6 de agosto último, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una conferencia de prensa donde presentó elDurante el discurso, el Jefe de Estado dijo:. Esto es verdadero.La inversión en la Argentina se mide a través del indicador(FBCF), que muestra el gasto realizado en construcciones o bienes de capital necesarios para producir bienes y servicios en el país, como maquinaria productiva. Esto incluye tanto la inversión pública como la privada. Esteban Fernández Medrano, economista de la consultora MacroVision, explicó que la FBCF esDe acuerdo con los datos oficiales, si se toma la serie desestacionalizada durante el primer trimestre de 2021 -último dato disponible- laFernández Medrano indicó que la comparación del promedio de todo 2019 con el primer trimestre de 2021 “está bien” si para ello se utiliza la serie desestacionalizada. “De lo contrario estaría introduciendo un sesgo debido al distinto factor de desestacionalización”, agregó.En el mismo sentido,, economista Jefe de la consultora Ecolatina -fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna-, dijo quePor su parte, Pedro Gaite, becario doctoral del Conicet en el Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) y docente de Crecimiento Económico y Microeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, explicó a Chequeado que “la razón por la que no se compara en este caso con 2020 es justamente porque es una base de comparación muy baja por una cosa extraordinaria que fue la pandemia”.Otra forma de medir el nivel de inversión es compararlo con el(PBI). En este caso, si se toma la serie desestacionalizada, en el primer trimestre de 2019 la inversión representó el 17,5% del PBI, mientras que en igual período de 2021 alcanzó el 20,2%, una cifra muy cercana al promedio anual de 2017 (20,7%), el mejor año de la gestión de Macri en materia de inversión. Con respecto a los números de 2021, Rajnerman explicó a este medio que