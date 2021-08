"Estoy acá para hacer mi aporte a una Argentina distinta": discurso 2023 de Larreta en el Consejo de las Américas

ante el Consejo de las Americas Horacio Rodríguez Larreta volvió a autopercibirse precandidato a la Casa Rosada y lanzó un discurso en el que intentó criticar al Gobierno a la vez que llamó a "superar la grieta"

"La pandemia nos mostró que cuando los argentinos trabajamos juntos podemos superar cualquier desafío"

El final fue la coronación de su discurso 2023 salteando las legislativas 2021: "Estas reformas que necesitamos no se pueden ganar con un voto en el Congreso. Hay que consensuarlo. Con amplia mayoría. Estoy acá para apostar por el trabajo. Estoy acá para hacer mi aporte a una Argentina distinta. Confío en que lo vamos a lograr"

Pese a que cuando lo cuestionaron sus socios correligionarios de la UCR por "adelantarse" y hablar de 2023 con traje de presidente cuando faltan las legislativas 2021,El jefe de Gobierno porteño empezó su discurso con "agradecimientos", que aprovechó para enumerar el impacto de la pandemia de coronavirus, con aclaraciones - de vez en cuando - que mencionaban que supuestamente ciertos sectores se vieron más perjudicados en la Argentina que en otros países de la región."Cerraron 90 mil comercios", enumeró entre otras cosas, y lanzó frases que son parte de los eslogán de campaña de Juntos por el Cambio, como la supuesta "catástrofe educativa", que matizó mencionando al pasar el "esfuerzo" de los docentes., dijo, y culminó ese pasaje: "Quiero agradecerle a los representantes de cada uno de estos sectores".En ese punto, inició un fragmento "anti-grieta", pero que después se convirtió en críticas al Gobierno pero sin nombrarlo y siempre con la Ciudad de Buenos Aires como ejemplo positivo proyectable "a todas las provincias"., dijo en tono convencido el alcalde porteño. Es lo que mencionan muchos medios opositores en la Argentina respecto de la primera parte de la pandemia y la cuarentena que decidían en conjunto el presidente, Larreta y el gobernador bonaerense. Ahora, llamativamente, en Juntos por el Cambio critican esas decisiones en campaña.Larreta insistió en la necesidad de "llevar este aprendizaje a la política" porque no se va a "poder superar estos problemas si no podemos superar la grieta"., arengó.En ese punto, sostuvo que "Argentina necesita un plan de largo plazo de todos o casi todos los sectores políticos" e inició una enumeración de. La educación hoy está en jaque en todo el país. Podemos salir con un plan de largo plazo si lo cumplimos etapa por etapa. En nuestro espacio defendemos la educación, como hicimos siempre en la Ciudad", dijo Larreta.En ese punto, llamativamente, dijo que "el otro aspecto fundamental es la tecnología", pese a que tanto la educación como la ciencia y la tecnología fueron objetivamente desfinanciados durante el gobierno de Mauricio Macri que Larreta acompañó. "Los chicos no pueden seguir aprendiendo como lo hacían nuestros padres. Todas las medidas apuntan a vincular la educación con el mundo del trabajo. Estas medidas se pueden llevar a cabo en todas las provincias", dijo el alcalde porteño, en otro gesto hacia su búsqueda presidencial.Luego, siguió con. En este punto se dedicó a lanzar críticas ordenándose desde la mirada liberal: "Es el camino para salir de la pobreza. En la Argentina cuesta generar trabajo. A los que quieren generar trabajo se les ponen impuestos. Las empresas se quieren ir, como nuestros hijos. La única manera de hacerlo es volver a las bases: volver a la cultura del trabajo. Dejemos de lado las ideologías".Luego, siguió con. Agregó: "Esta dicotomía de público versus privado es una de las dicotomías que tenemos que sacar de la Argentina. El Estado tiene que usar la inversión pública para generar las condiciones que el mercado necesita. Es necesario que invierta en infraestructura. Hace pocas semanas se sumaron tres unicornios nuevos, aún en esta situación adversa"."Por último, estos pilares tienen que estar basados en la transparencia y el respeto a la ley. Muchas de estas cosas tienen que ver con los privilegios. Necesitamos instituciones sólidas.. Tenemos la vocación de amplair nuestro espacio. Un espacio más diverso, más plural", señaló, como viene haciendo María Eugenia Vidal en campaña.