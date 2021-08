La madre de todas las batallas: qué se vota y cuántas listas compiten para las PASO en la provincia de Buenos Aires

se renuevan 35 escaños de la Cámara baja y 69 bancas en la Legislatura: 46 de diputados y 23 de senadores. En esa misma línea, los 135 municipios de la Provincia renovarán la mitad de los Concejos Deliberantes(seis concejales) y los Consejos Escolares(varía de acuerdo a la cantidad total de consejeros de cada municipio, que pueden ser entre cuatro y diez).

En cuanto a los espacios políticos, se presentan 25. En tres de ellos habrá internas, cada uno con dos listas: Juntos, el Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad (FIT-U) y la Alianza Unión para el Futuro. Los demás irán con una única lista en busca de superar el umbral electoral del 1,5 por ciento del total de votos para, de ese modo, participar en los comicios generales.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Provincia de Buenos Aires definirán los candidatos que en las generales del 14 de noviembre competirán por las bancas del distrito en lay laque se renuevan este año. A su vez, se votanDe acuerdo a la cantidad de habitantes del territorio bonaerense,La provincia de Buenos Aires es el distrito con el mayor número de votantes:, que tendrán habilitadas 36.917 mesas para votar el 12 de septiembre.El tándemexpresa una propuesta electoral del oficialismo montada sobre dos dimensiones (lo mismo para la lista de Leandro Santoro- Gisella Marziotta en CABA). Primero, la visibilización de candidatos que no arrastren una larga historia en el kirchnerismo acérrimo, a fin de exponer un perfil más componedor y moderado. Segundo, la conciencia de que ésta fue una elección con escasos actos, marchas, banderazos y timbreos, pero con mucha militancia en medios y redes.En el lado de la oposición, la novedad pasa por la reedición de la primaria, esa herramienta que tantos frutos le dio en 2015, cuando Maurico Macri ganó volumen político enfrentando a Elisa Carrió y Ernesto Sanz para luego obtener la presidencia ante un estancado Daniel Scioli. El enfrentamiento en las primarias le asegura a la coalición opositora un diferencial en la atención política y mediática.Para estas elecciones, la nómina de "Juntos" que encabezacomo precandidato a diputado nacional en el primer distrito electoral del país se medirá en una interna por la lista encabezada por el neurocientíficoEl riesgo será quebrar algunas reglas implícitas de la competencia interna. Puede haber críticas pero no descalificaciones, pase de facturas pero no denuncias, debate pero no enfrentamiento. Después de las primarias, ganadores y perdedores deberán integrarse en la misma lista, y un frente unido y coherente será para la oposición el activo principal en la elección de noviembre, la que cuenta para las bancas.