"Decir ´robar la vacuna` es un poco fuerte": Quirós expuso la militancia de Jonatan Viale en el caso Ginés

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós tuvo un durísimo cruce con el periodista militante de La Nación + Jonatan Viale, que le pidió al funcionario opinar sobre el escrache a Ginés González García y, no conforme con la perspectiva del entrevistado, lo atacó una y otra vez pero se encontró con argumentos sólidos

Quirós lamentó lo que sufrió el ex ministro de Salud nacional durante el fin de semana (cuando fue a comer a Puerto Madero y tuvo que retirarse del lugar insultado) y, si bien manifestó comprender el rechazo de un sector de la sociedad, relativizó las acusaciones por el Vacunatorio Vip, negó que se trata de "robar las vacunas" y destacó la carrera sanitaria de su colega., dijo el ministro de Salud porteño.Ante eso, Viale lo cruzó y habló de robo de vacunas., lo interrumpió un endurecido Viale. Pero se encontró con otra respuesta de Quirós:"Fue eso, ¿qué fue?", le repreguntó el conductor, apoyado por un panelista levemente más medido. Ante ese planteo, el ministro de Salud porteño contestó con argumentos en lugar de chicanas y sostuvo que Ginés "asignó prioridades a personas para que se vacunen". El periodista lo cruzó con otra chicana: "Lo estás diciendo más elegante"., justificó Quirós haciendo referencia, entre otros, al periodista Horacio Verbistky o al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, mayores de 60 años que formaban parte de los grupos de riesgo ante el Covid-19."¿Duhalde estaba?", preguntó Viale, y la respuesta de Quirós cerró el debate: "Entiendo que Duhalde tiene más de 70 años, ¿no?". Y añadió: "Yo no quisiera defender eso porque en la Ciudad no lo hicimos, pero lo que digo es que las personas tienen una trayectoria y tienen acciones"."Para mí sería más fácil sumarme a esos comentarios (por la postura de los periodistas de LN+), pero intento en el espacio público vincularme con toda la sociedad en aquellas cosas que se pueden valorar. Soy un constructor de vínculos sociales. Todos tenemos un lado muy talentoso y algún lado oscuro", concluyó.