Última encuesta nacional de consultora que acertó en 2019: Frente de Todos arriba de Juntos por el Cambio

una encuesta nacional llevada adelante por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) arroja que el Frente de Todos superaría por cinco puntos a Juntos por el Cambio

el Frente de Todos aventaja a Juntos por el Cambio con una intención de voto que alcanza un 43,3%, cinco puntos por encima de los números de la oposición, que suma un total de 38,1%







A sólo 10 días de las elecciones PASO legislativas 2021, comienza la danza de los últimos números que partidos oficialistas y opositores analizan para precisar sus pasos a seguir en campaña. En ese contexto,Los números adquieren relevancia porque Celag fue una de las organizaciones de consultoría que, en las presidenciales 2019, acertó los números - incluso la diferencia final de unos 10 puntos - cuando muchas otras encuestadoras daban un empate entre. En aquel entonces, el peronismo observó esos datos, según trascendió, por recomendación del ex mandatario ecuatorianoEn este caso, la institución que se dedica al análisis y la investigación en América Latina realizó un muestreo entre los días 2 y 23 de agosto en 18 localidades de 14 provincias argentinas.Así, de acuerdo a 2.002 encuestados a nivel nacionalEl podio de posibilidad de votos lo completan los precandidatos que acompañan al Frente Vamos con Vos, que lidera, muy alejado con el 6,5%; y siguen ely los aspirantes libertarios alineados aEl trabajo de Celag apuntó también a la pregunta "qué opinión tiene usted de Alberto Fernández, diría que es positiva o negativa?", a lo que un 46% de los encuestados manifestó que el jefe de Estado tiene una imagen positiva mientras que, con un mayor porcentaje, el 53,2% eligió una perspectiva negativa del mandatario nacional, tras la pandemia y el escándalo por la foto de Olivos.Otros dos temas de relevancia y que son de agenda para el Gobierno nacional son la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que sucedería luego de las elecciones llamadas "de medio término".La Celag planteó una pregunta respecto a la renegociación que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el organismo multilateral: "Si estuviera en sus manos la decisión, ¿cuál de estas dos opciones elegiría para resolver la deuda con el FMI?", se le preguntó a los encuestados.El 64,6% de los consultados opinó que se debe exigir un ampliación de pago en la cantidad de años que había estipulado en un principio el gobierno de Mauricio Macri, que tomó una deuda de USD 44 mil millones. El 25,2% opinó que debe reestructurarse a 10 años aunque implique ajustes en el presupuesto en salud, educación y seguridad.Sobre la imagen de los cinco integrantes del supremo tribunal de justicia, un 75,3% de los consultados coincidió en caracterizarla como negativa, mientras que un 18% opinó que es positiva y 6,7% adujo no saber que opinar.Dos trabajos arrojan triunfos para el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, la "madre de todas las batallas". En primer lugar, de acuerdo con el último informe derelevado a nivel bonaerense entre el 24 y el 28 de agosto, el oficialismo ganaría las primarias.En un escenario hipotético en el que Diego Santilli, el candidato del Pro en suelo bonaerense, ganase la interna de la coalición opositora, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan se quedarían con las generales de noviembre con el 33.7% de los votos contra el 28.2% que obtendría la lista liderada por el ex vicejefe de gobierno porteño.Le seguirían: Florencio Randazzo se posicionaría tercero con el 9.3%, Nicolás del Caño (que junto con Romina del Plá ganarían la interna del Frente de Izquierda) estaría cuarto con el 5.8% y quinto aparecería Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior de Cristina Fernández Kirchner, quien lograría el 5.6%. Espert cerraría con el 3% de los votos. El trabajo muestra que hay 14% de votantes que dicen no tener definida su decisión.En cambio, si quien ganase la interna de Juntos fuese el neurocientífico radical Facundo Manes, cosa poco probable, el FDT también lograría un triunfo pero con mayor ventaja: la lista encabezada por Tolosa Paz se mantendría con el 33% de los votos, pero la liderada por la UCR superaría por poco el 23%.Por otro lado, una encuesta de, con un relevamiento de campo hecho entre el 26 y el 29 de agosto, refleja un triunfo del oficialismo por tres puntos sobre Juntos. Mientras que la lista liderada por Tolosa Paz llegaría al 30.7% de los votos, la sumatoria de los votos de Santilli y Manes quedaría por debajo de los 29 puntos.A diferencia de los anteriores sondeos, la encuesta realizada porda un empate técnico entre el Frente de Todos y Juntos, quienes se posicionarían en el espectro electoral con el 33% de los votos cada uno.Randazzo se quedaría con el 11% de los votos como la opción del peronismo no kirchnerista. El frente Avanza Libertad, de Espert, pasaría por poco los 6 puntos.En esta misma encuesta, Santilli se quedaría con la interna ante Manes con el 70% de los votos del espacio, mientras que el neurocientífico obtendría el 30%.Un trabajo, en tanto, le da la victoria a Juntos luego de la polémica por foto de la primera dama, Fabiola Yáñez y el primer mandatario, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos. Según una encuesta de, este fenómeno se explica en parte porque el 61% de los consultados en este estudio opinó que "el presidente debería ser sometido a juicio político".Juntos lograría el 34% de los votos, mientras que el Frente de Todos retrocedería hasta llegar a los 27 puntos en la sumatoria por espacios.La boleta de Tolosa Paz triunfaría con el 25% de los votos al analizar el escenario electoral por candidato y no por espacio, pero la lista de Santilli, que saldría victoriosa en la interna, llegaría el 23% en la nómina general, logrando la brecha más chica, de dos puntos, con el oficialismo.En este sondeo, además, el tercer espacio por fuera de la grieta sería ganado por Espert y no por el peronismo no kirchnerista, tendencia que coincide con la mirada más exitosa para los sectores conservadores. Sin embargo, también como en la mayoría de los sondeos de opinión pública en este se observa un alto porcentaje de indecisos.