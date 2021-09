Las fotos que prueban que senadora PRO pagaba niñera con plata del Senado: Vidal dijo que "le creía"

aparecieron las fotos de Motini con el hijo de Petrovich, cuidándolo, y tanto la senadora provincial como Vidal quedaron en offside





En las últimos días, el portal 0221 reveló que la senadora provincial de Juntos por el Cambioley, tras tenerla en esas condiciones más de cuatro años, la había echado por tener problemas de salud. Asimismo se conoció que parte de esos trabajos eran cuidar al hijo de la legisladora.Anoche, en A24,, quien desmintió que quien fuera su empleada, Gisela Montini, realizara tareas domésticas que hasta incluían cuidarle a la hija.“Ella ha dicho públicamente que no es así, que esta persona no prestaba servicios domésticos en su casa, que trabajaba públicamente en el Senado haciendo tareas administrativas y de cadetería”, enfatizó Vidal, con esa actitud que tomó para estas elecciones, adversativa y enfática.Sin embargo,. El portal El Destape publicó imágenes en las que se ve a Gisela Montini cuidando a B. (sería la inicial del niño), el hijo de la dirigente del PRO vinculada a Néstor Grindetti, intendente de Lanús.En la, durmiendo.Según explicó Montini, en esa foto está "con el hijo de Petrovich en el country Iraola”, donde la senadora posee su casa. Anoche, Vidal dijo creerle pero, por las dudas, aseguró que “lo mejor es que la Justicia aclare todo, en Juntos por el Cambio no hay doble vara”. Parece que deberá dejar de creerle.