Fernández pidió el voto para el FDT y rechazó cuestionamientos de la oposición: Mi obligación es con el pueblo, el resto me importa un bledo

El presidente Alberto Fernández encabezó el cierre de campaña del Frente de Todos junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y la precandidata Victoria Tolosa Paz. Estuvieron también presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque FdT en la Cámara Baja, Máximo Kirchner. También estuvieron Daniel Gollán y otros candidatos de la lista oficialista junto a intendentes y funcionarios del gobierno nacional y provincial.

Fernández repasó varias de las políticas llevadas durante la gestión. “La pandemia nos cambió los libretos. Ningún presidente me habló de los riesgos de la pandemia, salvo la canciller alemana Angela Merkel. Un mes después cayó implacable en Argentina”, señaló al referirse a los primeros meses de su gestió.

“No todo da lo mismo. No todo da igual. No es lo mismo un país que tenga un gobierno al que la salud pública le importa que otro que el problema de la salud tenga que ser resuelto por el mercado”, sostuvo y agregó: “Además de haber cerrado el Ministerio de Salud cerraron el Ministerio del Trabajo, y también el de Ciencia y Tecnología”.

🔴 Alberto Fernández: "En este Gobierno no tenemos más espías al servicio de los jueces ni espiando a los argentinos, ni operadores judiciales metidos en los despachos" pic.twitter.com/Fxjt62Xmsh — Política Argentina (@Pol_Arg) September 9, 2021

En primera instancia, el mandatario agradeció a “los que no bajan los brazos, los que siguen peleando”. “Por eso, quiero pedir un abrazo grande para Estela, Taty y Tita que son un modelo grande de conducta. Quiero pedirles un aplauso más para nuestro premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Nos dan mucha fuerza”, dijo Fernández al agradecer también a los gobernadores e intendentes.Y apuntó contra el macrismo:sostuvo al rechazar los cuestionamientos de dirigentes de Juntos por el Cambio.“Tuvimos que dedicar muchos esfuerzos para terminar los hospitales que no quisieron levantar. Así pusimos en marcha más de 3 mil camas de terapia intensiva”, señalo el Presidente al remarcar que “desde el primer día, vengo diciendo que soy un porteño pero el más federal de los porteños”.indicó.También aprovechó para cuestionar de manera indirecta el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta de poner fin a las indemnizaciones por despido. “El problema no está precisamente en eso que llaman los costos laborales. El trabajo se asocia al capital, no es un costo, es una inversión social. Por eso, lo cuidamos tanto”, sostuvo al valorar el acompañamiento de los dirigentes sindicales.Hizo referencia también a la campaña de vacunación contra el COVID y destacó los resultados acaecidos por la misma. “Cuando fuimos a buscar la vacuna a Rusia nos dijeron marxistas pero cuando fuimos a Oxford no nos dijeron monárquicos. Nos dijeron que la vacuna era veneno, que nunca iban a llegar las segundas dosis y que no íbamos a vacunar a los chicos”, remarcó Fernández al señalar que “fuimos capaces de hacerlo y que en la adversidad fuimos capaces de hacer”.señaló."Nadie se ha ocupado de la juventud más que nosotros. No son solo el futuro sino el presente", remarcó al cuestionar el grito de la libertad que se supedita a los podereros. El mensaje de Fernández fue claramente a los libertarios. "Debemos cambiar este presente rapidamente", insistió.agregó."Si después de tanto horror, no comprendemos que tenemos que hacer una Argentina más solidaria no aprendimos", señaló.