Tras el triunfo en la PASO, JXC insiste en que los trabajadores financien sus despidos

Esto recién empieza. El pueblo ha hecho catarsis y la pulsión de protesta ya no será tan fuerte en noviembre.

Tenemos que contar cómo será Argentina desde 2023, para canalizar la búsqueda que sucede al grito.

Tres ejes:

Estabilidad

Menos impuestos

Nuevas reglas laborales pic.twitter.com/pc0cpGnblW — Martin Tetaz (@martintetaz) September 13, 2021

Tetaz y Larreta habían señalado días antes a las elecciones que era necesario eliminar las indemnizaciones por despidos y reemplazarlas por un seguro que es financiado con dinero de los propios trabajadores, tal como sucede por ejemplo en Chile.

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en CABA, adelantó "nuevas reglas laborales", como la eliminación de las indemnizaciones por despidos, en el caso que el triunfo de su coalición en las PASO se consolide en las elecciones generales del 14 de noviembre y logren mayoría en el Congreso. En cuanto a eso, Ante estas propuesta, un militante de su partido le señala al economista que lo que está pregonando, o sea una flexibilización laboral con otro nombre, "no es algo que el radicalismo haya defendido históricamente", a lo que el candidato a Diputado apunta que su propuesta se basa en el "modelo nórdico; la flexiseguridad de Dinamarca, que protege al trabajador con un buen seguro de desempleo y pone foco en la reinserción laboral. Más radical no se consigue".