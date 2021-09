Outsiders en las PASO: periodistas, cantantes, modelos, bailarines y futbolistas que pasaron y los que quedaron afuera

Los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado domingo mostraron un escenario dispar entre losque se presentaron a las urnas para tener un lugar en las elecciones generales del 14 de noviembre.El caso más conocido es el de la modelo y bailarinaque se metió de lleno en la campaña para conseguir un lugar como diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires(PBA), pero no logró el 1,5% de los votos válidos. Si bien Fernández alcanzó el 1,1% se dio el lujo de quedar por encima de dos pesos pesados como el ex ministro Guillermo Moreno y el ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión.El músico y ex Gran Hermanoobtuvo el 1,17% y tampoco pasó la barrera de las PASO. La lista del Partido Federal quedó en el séptimo puesto a nivel local, lo que resultó un duro golpe para su líder Miguel Saredi. Como dato a favor, Lanzelotta obtuvo un corte de boleta a su favor del doble de los votos alcanzados por Saredi como candidato a diputado nacional.En esa línea mediática, la periodistafue sorpresa, ganando la primaria de Juntos por el Cambio en Santa Fe con el 30,65% de los votos y se encamina, de preservar el resultado, a obtener dos bancas en el Senado. Por otro lado, el economista y panelista mediático- quien fue ex arquero de Chacarita en reserva y asesor del condenado por delitos de Lesa Humanidad Antonio Domingo Bussi- alcanzó el 13,7% en la Ciudad de Buenos Aires y se perfila, de repetir el resultado en noviembre, a obtener dos bancas en la Cámara de Diputados.Desde el lado del fútbol, el ex campeón mundial del ‘78no pudo hacer valer la épica mundialista y cosechó el 1,17%, quedando en octavo puesto a nivel local con la lista de Vocación Social. Por el mismo espacio que el Conejo Tarantini, pero solo que Tarantini en PBA,fue candidato a concejal en Rosario por el partido Unite y, si bien se impuso en la interna no pudo superar el piso de votos para poder acceder a las elecciones legislativas generales de noviembre.La gran derrotada en Santa Fe-como contracara de Losada- fue la diputada provincial, quien perdió junto a Federico Angelini la primaria santafesina de Juntos por el Cambio pese a contar con el apoyo del expresidente Mauricio Macri. El binomio quedó en el tercer lugar de la interna.Por otra parte, el bailarín, que ocupó el tercer lugar en la lista de Avanza Libertad en Pilar no entrará en el Honorable Concejo Deliberante local. Su lista, con el abogado Juan Martín Tito a la cabeza, sacó el 6,7% de los votos. De esta manera, el participante de Showmatch seguirá siendo parte de la elección de noviembre pero sin posibilidad de ingresar.Por último, el productor teatralrealizó la peor elección entre los famosos. Su lista obtuvo el 1,29% de los votos-el equivalente a 995 votos-pero dentro de la interna de Juntos en Morón, quedando por debajo de los 23.392 votos que cosechó la lista del radicalismo. A su vez, quedó a más de 50 mil votos de la nómina del PRO que se impuso en la puja de la oposición.