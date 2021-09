Bolsonaro confesó que no se aplicó ninguna vacuna contra el coronavirus: cree que ya se enfermó dos veces

"No me di la vacuna. Estoy con 991. Creo que me contagié de nuevo y no lo sabía"

El presidente de Brasil,, terminó de confirmar su posicióncontra el coronavirus, que ya detentaba a través de descalificaciones a los fármacos, alhasta el momento y, además, estimar que ya se contagió de la enfermedad por segunda vez., afirmó, según la agencia ANSA. Incluso en junio de este mismo año atacó a los compuestos contra el coronavirus y dijo que infectarse es “más efectivo”.No es la primera vez que Bolsonaro se pone en la vereda de enfrente de las medidas sanitarias y de lo que la ciencia recomienda para superar la pandemia. Antes, relativizó varias veces los efectos del coronavirus, como hizo Mauricio Macri en la Argentina al comparar a la enfermedad con "una gripe un poco más grave", e incluso defendió terapias consideras "tóxicas" por los organismos internacionales y los expertos, como la hidroxicloroquina.La primera vez, y única confirmada, que se contagió el mandatario brasileño de Covid fue en julio del año pasado. Al día de hoy, Brasil superó los 21 millones de casos positivos y acumula más de 587 mil personas fallecidas desde el inicio de la pandemia.