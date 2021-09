Larreta evitó hablar sobre la crisis del FDT, pero Vidal tiró dardos al oficialismo

"Yo no hablé con nadie del Gobierno", afirmó.

Larreta se refirió al audio de la diputada del FdT Fernanda Vallejos, quien lanzó varios insultos a Alberto Fernández. "Respecto del audio, yo soy un un firme respetuoso de la diversidad y la libertad de opiniones, pero estoy en contra de cualquier agravio, insulto o agresión", cerró.

“La Argentina tiene muchos problemas para sumar una crisis política e institucional”

En el marco de la crisis interna del oficialismo, el jefe de Gobierno porteño,, descartó que se haya comunicado con el presidente Alberto Fernández y aseguró que "es un tema interno del Frente de Todos, que lo tienen que resolver ellos".En la presentación de nuevas flexibilizaciones en la Ciudad, el jefe de gobierno reiteró que no se comunicó con el Presidente como hicieron muchos gobernadores."Cualquier relación con la oposición, según la Constitución, tiene que hacerse en el Congreso", señaló al tiempo que evaluó quePor último,La candidata a diputada de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires,, recalcó que ningún miembro de su espacio dialogó con el Gobierno nacional y apuntó que la “situación del país es compleja para sumarle una crisis política e institucional”., señaló la ex gobernadora bonaerense para Radio Mitre.En esa línea, agregó: "Es muy triste que en este momento en lugar de estar tomando ese mensaje y encarando los problemas que le importan a la gente, como el trabajo y la seguridad, estén en una disputa interna de cargos”.A su vez, cuestionó que los argentinos estén “hace más de 24 horas sin saber cuál es el Gabinete” y sostuvo: “El oficialismo no puede estar discutiendo cargos mientras la gente no puede llegar a fin de mes. Ese es el mensaje que dejó en las urnas el domingo”.Por último, Vidal reiteró que su espacio está comprometido a “defender la Constitución y la República”. “Así como esa es nuestra responsabilidad, de garantizar la estabilidad institucional, también es responsabilidad del presidente ponerse al frente de esta situación y confirmar un Gabinete”, concluyó.