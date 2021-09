Aniversario: el día que Carlos Bianchi dejó plantado a Mauricio Macri en conferencia de prensa

📆 Hoy se cumplen 20 años de la histórica conferencia de prensa de Boca Juniors en la que Carlos Bianchi dejó plantado a Mauricio Macri pic.twitter.com/Qotv9I8buE — Política Argentina (@Pol_Arg) September 23, 2021

Bianchi se paró y lo dejó plantado y solo a Macri, que quedó diciendo "tenés que aclararlo acá". Los hinchas esperaban en la puerta al director técnico para aplaudirlo y aclamarlo al grito de "grande", mientras que quien luego sería Presidente de Argentina salió de la sala de prensa y se fue hacia su oficina de presidencia, donde otros dirigentes lo esperaban

En un día en que Boca goleó a Lanús por 6-1 de local con un partido magistral dey un gol del japonés Takahara,¿Qué sucedió? Macri se metió en la conferencia de prensa y se sentó al lado Bianchi, técnico más ganador de la historia del fútbol argentino e ídolo, ya en ese momento, Xeneize. El mandatario le consultó si eran verdad esos rumores de que no prolongaría su contrato, en vivo, ante toda la prensa.Ante la confirmación de la respuesta, dijo Macri:Bianchi lo interrumpió, con un gesto de disconformidad de sonrisa irónica y mirada al hombre del PRO ante la situación, y asintió:. Macri insisitó y le exigió más al sostener queTras enterarse del desplante, evaluaron convocar a toda la Comisión Directiva a votar, en ese mismo momento, el despido del hombre que a menos de un año atrás le había ganado la Copa Intercontinental al Real Madrid.Como recordó Play & Rec Sports, el Virrey y los dirigentes del club, con Macri a la cabeza, venían mal, en un ciclo que ya llevaba más de tres años, desgastado, y el comienzo del Apertura no ayudaba pese a la goleada de ese día. Boca sumaba 6 puntos. En ese contexto, el DT decidió que a fines de 2001 no renovaría su contrato pero el líder PRO quería salir indemne, cosa que no sucedió.Más adelante en el tiempo, su último gran round público no se dio cara a cara sino en dos presentaciones frente a los medios de comunicación diferente. En 2009 Bianchi era el manager de Boca y Macri salió a pegarle: "Desde afuera no se ve cuál es el rol de Bianchi dentro del club. Yo lo querría como técnico, me gustaba más en esa función, no como manager, ya que no se entiende bien cuál es su función".El entrenador campeón no reculó y lo destrozó pero como político: "Estoy preocupado como ciudadano por saber qué es lo que hace el jefe de Gobierno por los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires".